Maltempo, forti temporali in Campania: voragine inghiotte un’auto a Napoli, neve di Pasqua sul Vesuvio | FOTO

Un intenso fronte temporalesco ha colpito la zona tra Napoli e Caserta intorno all’ora di pranzo, producendo forti nubifragi con disagi annessi. Tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti finora, segnaliamo: 33mm a Pietramelara, Carinola, 32mm a Vico Equense, 22mm a Frattamaggiore, Baia Domizia, 21mm a Napoli (porto Molosiglio), Mondragone.

Le forti piogge cadute su Napoli oggi hanno creato una voragine in via Comola Ricci, nel quartiere Posillipo, e un anziano di 87 anni, alla guida della sua auto, vi è finito dentro. Sul posto sono giunti i Carabinieri della caserma di Posillipo. I militari hanno messo in salvo l’anziano, estraendolo dall’abitacolo. L’uomo sta bene anche se ovviamente spaventato per quanto accaduto: l’acqua era salita fino alle gambe. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Non solo pioggia. Infatti, la cima del Vesuvio è stata imbiancata dalla neve. La vetta del vulcano che domina il Golfo di Napoli appare oggi nuovamente imbiancata, dopo le nevicate dell’inverno. Su Napoli e provincia, il temporale si è abbattuto verso mezzogiorno e, complice l’abbassamento delle temperature, sulla vetta del Vesuvio è caduta la neve, regalando così uno scenario “invernale” al panorama del Golfo di Napoli nel sabato di Pasqua.

Sulla Campania, oggi è in vigore un’allerta meteo gialla per piogge e temporali.

