Pichetto: “le economie più forti sono responsabili della transizione ecologica”

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto al “Corporate Sustainabiliuty Hub” organizzato da Il Sole 24 Ore e Core in partnership con l’università Luiss “Sono reduce dal G7 ambiente in Giappone e con i colleghi dei paesi più industrializzati abbiamo discusso di questi temi e concordato sul fatto che devono essere le più forti economie del mondo ad assumersi la responsabilità di guidare la comunità internazionale verso la transizione ecologica e negli impegni che abbiamo concordato per ridurre le emissioni al 2050“.

Il ministro ha aggiunto: “Il prossimo G7 ambiente, del 2024, sarà organizzato dall’Italia e sarà un’occasione importante per porre al centro del dibattito internazionale i temi della sostenibilità dei processi produttivi come chiave per la rivoluzione ecologica, una rivoluzione del Pianeta di cui non si può fare a meno“.

Per il ministro “Sono temi che non possono essere risolti con una formula nazionale o un messaggio internazionale” ma “sarebbe opportuno, e l’iniziativa di oggi si muove in questa direzione, che tutto il sistema condivida una parte del percorso e condivida risorse, dati, informazioni, buone pratiche, esperienze virtuose“.