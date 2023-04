Ponte sullo Stretto, FareAmbiente: “diminuirà l’inquinamento, basta finto ecologismo ideologico”

MeteoWeb

“Il Ponte sullo Stretto fortemente voluto da Matteo Salvini velocizzerà gli spostamenti, con una capacità di 6000 veicoli l’ora e 200 treni al giorno, dimezzerà il tempo di percorrenza da Roma a Palermo, oggi stimato a circa 12 ore, creerà lavoro per migliaia di persone e anche sul fronte ambientale farà risparmiare oltre 140mila tonnellate di CO 2 l’anno e diminuirà l’inquinamento delle acque. E c’è ancora chi ha il coraggio di mettere in discussione l’opera“. Così in una nota Vincenzo Pepe, Presidente del movimento ecologista FareAmbiente. “Ricordiamo – aggiunge – che tutte le valutazioni devono sempre essere fatte sul lungo periodo. Bloccare lo sviluppo del Paese è masochista e folle. E continuare con questa linea ideologica farà male solamente ai territori e a chi li abita”.