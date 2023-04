Previsioni Meteo, prospettive di freddo anomalo e forte maltempo anche per inizio Maggio

MeteoWeb

Il maltempo che in queste ore sta flagellando l’Italia e in buona parte del Paese ha rovinato il 25 Aprile proseguirà domani al Sud e poi concederà una breve tregua. Da Giovedì 27 a Sabato 29 Aprile, infatti, le condizioni meteorologiche saranno finalmente primaverili: clima mite e soleggiato in tutto il Paese. Attenzione, però, ad una nuova intensa ondata di maltempo che inizierà a colpire il Nord Domenica 30 Aprile e poi si estenderà al resto del Paese nel corso della prossima settimana, da Lunedì 1° Maggio in poi.

Gli ultimi aggiornamenti di tutti i modelli meteorologici evidenziano prospettive di freddo anomalo e forte maltempo persistenti anche a medio termine, almeno per la prima settimana di Maggio e forse anche oltre. Il mese di Aprile si concluderà con enormi anomalie termiche negative per il freddo eccezionale che ha condizionato questo mese in tutt’Italia, accompagnato da abbondanti precipitazioni e nevicate fuori stagione sui rilievi. Il persistere di questa situazione anche a Maggio sarebbe un’ottima notizia su tutti i fronti ambientali e meteorologici aperti: l’emergenza siccità potrebbe finalmente cessare, ma anche l’agricoltura e la vegetazione ne beneficerebbero enormemente in vista della stagione estiva. Inoltre i ghiacciai potrebbero ulteriormente ingrossare il loro spessore proteggendosi proprio a ridosso della stagione estiva.

I dati di Aprile sono davvero clamorosi: potrebbe concludersi come il mese di aprile più freddo in assoluto degli ultimi 30-40 anni non solo in Italia ma anche in buona parte dell'Europa centrale. La continuazione di questo trend anche a Maggio potrebbe determinare un trend stagionale importante, dopo le anomalie di caldo comunque contenute che abbiamo avuto in Italia nel primo trimestre.