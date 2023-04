Prosegue l’eruzione del vulcano Shiveluch in Russia, nuova gigantesca nube di cenere | FOTO

MeteoWeb

Il vulcano Shiveluch ha emesso cenere per il 2° giorno consecutivo oggi, nella penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente della Russia, lanciando nubi di polvere alte in cielo che ricadono su vaste aree. Shiveluch, uno dei vulcani più attivi della Kamchatka, ha generato un’eruzione a partire da martedì, proiettando polveri per oltre 500 km a in direzione Nord/Ovest che hanno sommerso diversi villaggi, qualcosa che non accadeva, con questa intensità, da quasi 60 anni.

La Russian Academy of Sciences Geophysical Survey ha dichiarato che l’eruzione sta proseguendo, con nubi di cenere alte 10 km. Dall’inizio dell’eruzione, l’area off-limits per aerei e ai residenti è stato consigliato di rimanere in casa. I villaggi situati a circa 50 km dal vulcano son stati ricoperti da uno strato di cenere di circa 20 cm.

Il vulcano Shiveluch è composto da due parti: il Vecchio Shiveluch, alto 3.283 metri, e il Giovane Shiveluch, più piccolo e molto attivo. La penisola di Kamchatka, che si estende nell’Oceano Pacifico circa 6.600 chilometri a Est di Mosca, è una delle aree a maggiore concentrazione di attività geotermica al mondo, con circa 30 vulcani attivi.