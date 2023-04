Regno Unito: boom di morti tra i vaccinati Covid-19

MeteoWeb

Secondo quanto riportato in data odierna dal quotidiano La Verità nel Regno Unito continua ad esserci un boom di morti tra i vaccinati del Covid-19. Infatti, i dati dell’Istat dimostrano che mentre calano i decessi da coronavirus, aumentano notevolmente le morti per altre cause. Non c’è una correlazione dimostrata, ma i picchi di morti coincidono con l’inoculazione delle prime dosi.

Lo studio è stato condotto tramite un’indagine che ha coinvolto 100.000 soggetti maggiorenni under 40 da gennaio 2021 a gennaio 2022. A tal proposito, sono aumentate le chiamate al numero di emergenza per i disturbi cardiaci.