Riscaldamento globale: nel modellare il clima bisogna fare i conti con le nuvole

“Ho esaminato il cambiamento climatico da entrambe le parti e ho trovato un terreno comune tra i sostenitori e gli scettici della convinzione che il cambiamento climatico sia in gran parte causato dagli esseri umani. Quando si tratta di prevedere le temperature globali, illustri esperti di entrambi i campi concordano sul fatto che una variabile dominante non può essere simulata nei modelli computerizzati”, ossia le nuvole. È quanto sostiene Ron Barmby, ingegnere professionista con un master in geoscienze e una carriera di 40 anni nel settore energetico che ha coperto 40 Paesi e cinque continenti. Barmby è anche autore di “Sunlight on Climate Change: A Heretic’s Guide to Global Climate Hysteria” e membro della CO 2 Coalition.

“Tra i sostenitori c’è il Dott. Bjorn Stevens, autore che ha collaborato al Rapporto di valutazione 5 (2014) dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il Dottor Stevens è anche direttore del Max Planck Institute for Meteorology di Amburgo, in Germania, ed esperto di nuvole”, evidenzia Barmby. In una recente intervista, Stevens ha riconosciuto che il contributo delle nuvole al riscaldamento globale è sopravvalutato nel “Climate Change 2021: The Physical Science Basis” dell’IPCC. “Le nuvole sono ingannatrici”, ha detto Stevens, riferendosi alla loro complessità. Tuttavia, ha affermato, molti scienziati usano rappresentazioni semplificate delle nuvole nella modellazione “come guida perché sono più facili da simulare. Questo rende i modelli climatici meno accurati”.

“Dal lato scettico c’è il Dott. Richard S. Lindzen, un ex autore principale del Rapporto di valutazione 3 dell’IPCC e ora fervente critico dello stesso IPCC. Lindzen, Professore emerito di Scienze dell’atmosfera presso il Massachusetts Institute of Technology, sottolinea che i modelli IPCC si basano sul presupposto che il vapore acqueo e le nuvole amplificano gli effetti dei gas serra della CO 2 al fine di ottenere previsioni di un catastrofico riscaldamento globale. La teoria dell’IPCC è che un’atmosfera più calda avrà un contenuto più elevato di vapore acqueo – esso stesso è un gas serra – che si aggiunge al riscaldamento causato dalla CO 2 . Senza questo effetto amplificante di “feedback positivo”, i modelli sono ancora sbagliati per molte ragioni, ma non proiettano più un riscaldamento “catastrofico“, continua Barmby.

Il Dottor Stevens, che ha dichiarato che il riscaldamento globale è un “problema enorme“, concorda sul fatto che l’aumento delle nuvole non amplifica il riscaldamento globale: “le nuvole basse ricche d’acqua sopra l’oceano tropicale hanno il maggiore effetto di raffreddamento e le nuvole di ghiaccio ad alta quota con poca acqua hanno l’effetto di riscaldamento più forte. Nel complesso, l’effetto di raffreddamento è maggiore”, e questo si chiama “feedback negativo”.

“Il Dottor Lindzen – riporta ancora Barmby – sostiene che la temperatura media globale è controllata dalle regioni polari. La temperatura ai tropici rimane relativamente costante per lunghi periodi di tempo, mentre le regioni polari presentano variazioni significative. In altre parole, un piccolo cambiamento nella temperatura media globale è il risultato di un grande cambiamento nelle temperature polari. La stabilità delle temperature tropicali indica che l’aumento delle nuvole fornisce un feedback negativo in tempi di riscaldamento globale. Piuttosto che esacerbare l’effetto del riscaldamento globale della CO 2 , le nuvole lo riducono”.

“Lindzen propone il meccanismo attraverso il quale viene prodotto un maggiore feedback negativo”, spiega Barmby: “i cirri di alta quota (le nuvole di ghiaccio ad alta quota con poca acqua del Dott. Stevens che causano il riscaldamento) controllano le emissioni di calore nello spazio. Man mano che l’aria sotto queste nuvole si riscalda, i cirri si dissipano e consentono a più energia di irradiarsi nello spazio. Lui lo chiama Effetto Iris”. “La natura è dominata da feedback negativi, non positivi. Il chimico francese Henry Louis Le Chatelier lo esprime nel principio di Le Chatelier: un sistema in equilibrio dinamico (in questo caso il clima) è disturbato dal cambiamento delle condizioni (in questo caso la concentrazione di CO 2 ), quindi l’equilibrio si sposta per contrastare il cambiamento. I feedback negativi si verificano perché quando una variabile cambia, altre variabili reagiscono in modi che compensano il cambiamento”, scrive Barmby.

“Non possiamo modellare le nuvole. L’IPCC lo ammette. Tuttavia, i suoi modelli di previsione si basano sul presupposto che le nuvole amplifichino il riscaldamento di CO 2 . Le previsioni dell’IPCC basate su modelli delle nuvole sono state citate da eminenti esperti di nubi di entrambe le parti, sostenitori e scettici della nozione di cambiamento climatico causato dall’uomo. Un noto esperto di nubi e autore dell’IPCC (il Dott. Stevens) afferma che le nuvole causano un raffreddamento generale, non un riscaldamento. E, infine, l’osservata stabilità delle temperature tropicali sostiene che l’aumento delle nuvole fornisce un feedback negativo ancora maggiore alla CO 2 , e un esperto di nuvole che ha svolto ricerche sufficienti per ottenere 80 dottorati di ricerca (il Dott. Lindzen) ha un’idea di come ciò avvenga”, evidenzia Barmby.

“Le nuvole non amplificano il riscaldamento globale; promuovono il raffreddamento globale”, afferma Barmby, concludendo che “le previsioni dell’IPCC non sono un “semaforo rosso” per l’umanità” e che bisogna “respingere la folle spinta a eliminare la CO 2 dalle nostre economie. I previsori dell’IPCC sopravvalutano il riscaldamento perché in qualche modo ancora non capiscono affatto le nuvole”.