StarShip: una giovane italiana in postazione controllo lancio del razzo di SpaceX

Domani, giovedì 20 aprile, SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, tenterà per la seconda volta di lanciare StarShip, il razzo più potente mai realizzato finora che ha l’obiettivo di favorire i viaggi dell’uomo verso la Luna, Marte e oltre. A seguire da vicino le operazioni del primo tentativo di lancio del 17 aprile, c’era anche una giovane italiana. Chiara Bernardini, originaria dell’Aretino, fa parte del team di Elon Musk per progetti aerospaziali: “entusiasta dell’esperienza che ho vissuto e che continuo a vivere facendo parte di questo gruppo di lavoro”, afferma la giovane. In particolare, Chiara, originaria del comune di Castiglion Fiorentino, si trovava alla postazione controllo lancio del razzo di SpaceX.

“Da piccola voleva guidare i treni o lanciare i razzi nello spazio – fa sapere la famiglia di Chiara – il destino e la sua forza di volontà l’hanno indirizzata sulla sua seconda scelta”. Dopo gli studi universitari a Firenze, dove ha frequentato l’indirizzo d’ingegneria meccanica, Chiara si è specializzata negli USA, alla Columbus University, per poi trasferirsi prima in Indiana ed ora in Texas, dove è entrata nel team di Elon Musk. “Mi congratulo con la giovane concittadina Chiara Bernardini – scrive il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli – prima di arrivare su Marte, l’aspettiamo in Val di Chio”.