Meteo, le temperature massime di oggi: +30°C a Santadi

Anticiclone protagonista in questi ultimi giorni di aprile, con tempo stabile e clima mite sull’Italia, prima dell’arrivo di un’ondata di maltempo dal 30 aprile. Temperature più elevate in Sardegna, che risente marginalmente della mostruosa ondata di caldo in atto sulla Penisola Iberica. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, venerdì 28 aprile, in alcune località italiane:

+30°C a Santadi

a Santadi +29°C a Oristano, Iglesias, Villamassargia

a Oristano, Iglesias, Villamassargia +28°C a Sassari, Carbonia

a Sassari, Carbonia +27°C a Rende, Lentini

a Rende, Lentini +26°C ad Augusta, Francofonte, Mineo, Lascari, Luzzi, Torano Scalo

ad Augusta, Francofonte, Mineo, Lascari, Luzzi, Torano Scalo +25°C a Trapani, Paternò, Caltagirone, Polizzi Generosa, Benevento, Faicchio, Nuoro, Ceccano, Ceprano, Alatri, Cava Manara

a Trapani, Paternò, Caltagirone, Polizzi Generosa, Benevento, Faicchio, Nuoro, Ceccano, Ceprano, Alatri, Cava Manara +24°C a Roma, Torino, Bra, Brescia, Pavia, Vigevano, Filighera, Monza, Bologna, Modena, Imola, Forlì, Firenze, Terni, Foligno, Latina, Sgurgola, Ardea, Palermo, Siracusa, Enna, Cosenza, Cerignola, Lucera, Santa Maria a Vico, Ururi

a Roma, Torino, Bra, Brescia, Pavia, Vigevano, Filighera, Monza, Bologna, Modena, Imola, Forlì, Firenze, Terni, Foligno, Latina, Sgurgola, Ardea, Palermo, Siracusa, Enna, Cosenza, Cerignola, Lucera, Santa Maria a Vico, Ururi +23°C a Milano, Mantova, Cremona, Lodi, Crema, Alessandria, Asti, Govone, Aosta, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Perugia, Orvieto, Spoleto, Frosinone, Catania, Caltanissetta, Caserta, Avellino, Sorrento, Boscoreale, Poggiomarino, Tuglie, Olbia

a Milano, Mantova, Cremona, Lodi, Crema, Alessandria, Asti, Govone, Aosta, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ferrara, Perugia, Orvieto, Spoleto, Frosinone, Catania, Caltanissetta, Caserta, Avellino, Sorrento, Boscoreale, Poggiomarino, Tuglie, Olbia +22°C a Verona, Trento, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Novara, Cuneo, Ravenna, Cesena, Prato, Lucca, Gubbio, Viterbo, Tivoli, Napoli, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Campobasso, Isernia, Pisticci

a Verona, Trento, Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, Novara, Cuneo, Ravenna, Cesena, Prato, Lucca, Gubbio, Viterbo, Tivoli, Napoli, Lecce, Taranto, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Messina, Campobasso, Isernia, Pisticci +21°C a Bari, Termoli, L’Aquila, Arezzo, Empoli, Rimini, Treviso, Vicenza, Varese, Biella

a Bari, Termoli, L’Aquila, Arezzo, Empoli, Rimini, Treviso, Vicenza, Varese, Biella +20°C a Genova, Imperia, Sestri Levante, Graveglia, Padova, Rovigo, Pordenone, Siena, Pisa

a Genova, Imperia, Sestri Levante, Graveglia, Padova, Rovigo, Pordenone, Siena, Pisa +19°C a Bolzano, Cagliari, Salerno, Vibo Valentia, Vieste

a Bolzano, Cagliari, Salerno, Vibo Valentia, Vieste +18°C a Venezia, Belluno, Udine, Savona, Crotone

a Venezia, Belluno, Udine, Savona, Crotone +14°C a Bressanone

a Bressanone +11°C a Vipiteno

a Vipiteno +10°C a Brunico.