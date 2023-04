Terremoto Catania, Cocina: “nessun danno ma rischio sismico fatto concreto”

MeteoWeb

“Non c’è alcuna segnalazione di danni” dopo il terremoto di magnitudo 4.4 registrato alla 14:06 di oggi davanti alla costa di Catania, “ma questa scossa dovrebbe costringerci ad una riflessione: siamo in una terra ad alto rischio sismico e il pericolo sismico non è un racconto che sentiamo dire dagli scienziati, dai tecnici della Protezione Civile, ma è un fatto concreto e immanente”. Lo ha detto il direttore della Protezione Civile regionale della Sicilia Salvo Cocina.

“E’ stata una scossa di terremoto – ha aggiunto – molto avvertita dalla popolazione nel Catanese, ma anche a Melilli e Augusta perché ha avuto una buona magnitudo, anche se non eccezionale, siamo sulla soglia di danno, forse un po’ più elevata avrebbe fatto più danni soprattutto a strutture più pericolanti. La Protezione Civile si è allertata: abbiamo chiamato subito i sindaci secondo le normali procedure per accertarci della possibilità dei danni, che non ci sono stati. Molta paura. Si è sentita in maniera molta chiara. Molti comuni hanno sospeso l’attività scolastica e hanno fatto bene“.