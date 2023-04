Maltempo, forte vento in Molise: danni a Campobasso

MeteoWeb

I forti venti attivati su buona parte dell’Italia dalla tempesta Ilina sul Mar Ionio hanno provocato danni anche in provincia di Campobasso. Nel capoluogo, le raffiche hanno raggiunto i 65km/h, mentre a Capracotta hanno sfiorato i 90km/h e punte di 103km/h sono state registrate a Baranello. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso sono intervenuti nel pomeriggio in via Firenze, in prossimità del centro storico, per alcune tegole sollevate dal vento che si sono abbattute su alcune vetture parcheggiate. Interventi anche per mettere in sicurezza una impalcatura pericolante in via Italo Svevo e una guaina pericolante in un cantiere edile in via San Giovanni. A Termoli, sempre a causa del vento e della forza del mare, sono stati interrotti i collegamenti fra lo scalo adriatico e le isole Tremiti.

