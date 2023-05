Trovato un corpo a Lugo: è la 15esima vittima dell’alluvione in Emilia Romagna

MeteoWeb

Nuova vittima dell’alluvione in Emilia Romagna: è stato rinvenuto il corpo di Fiorenzo Sangiorgi, disperso tra le acque in località Belricetto di Lugo, nel Ravennate. Il corpo è stato individuato dai subacquei di Genova e Pescara. Si tratta della 15esima vittima dell’alluvione che la scorsa settimana ha devastato l’Emilia Romagna. Si tratta di un 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa il 17 maggio. Testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo.