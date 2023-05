Allerta Meteo Campania: domani evacuazione dalle zone a rischio di Casamicciola

MeteoWeb

L’allerta meteo arancione per la regione Campania ha fatto scattare il provvedimento di evacuazione a Casamicciola per le zone a rischio idrogeologico. Lo ha deciso il Commissario prefettizio che ha attivato tutte le procedure adottate dopo l’alluvione dello scorso novembre sull’isola di Ischia. Negli ultimi giorni anche sull’isola è caduta molta pioggia, anche se al momento la situazione è sotto controllo; stasera erano due le famiglie che hanno scelto di allontanarsi dalle proprie abitazioni. Domani intanto scuole chiuse su tutta l’isola, così come in numerosi altri comuni della Regione.