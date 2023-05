Allerta Meteo Lazio, la protezione civile lancia l’allarme giallo per i forti temporali pomeridiani

MeteoWeb

Ancora allerta meteo nel Lazio per i forti temporali pomeridiani che si intensificheranno ulteriormente nei prossimi giorni. L’agenzia regionale di protezione civile della Regione ha diramato un avviso di allerta gialla dal pomeriggio di oggi e per le successive 3-6 ore e dal pomeriggio di domani, 29 maggio e per le successive 3-6 ore. Si prevedono su tutta la Regione Lazio precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: