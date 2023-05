Allerta Meteo Liguria: vento di burrasca forte sul Levante, raffica a 162 km/h a Casoni di Suvero

MeteoWeb

Nelle ultime ore venti forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, hanno interessato in particolare le zone interne del Levante della Liguria. Alle ore 11 i dati della rete Omirl parlano di una velocità media di 110.5 km/h registrata a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) con raffica a 162.7 km/h; velocità media a 97.2 km/h al Lago di Giacopiane con raffica a 127.8 km/h, 58.0 km/h a Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto) con raffica a 83.8 km/h. In costa raffica massima a Monte Rocchetta (La Spezia) con 70.9 km/h.

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore rinforzo dei venti da Nord/Est fino a burrasca forte sul Levante (zona C) con raffiche ben oltre i 100 km/h sui rilievi, da nord, nord est di burrasca sul centro (zona B) e l’entroterra di Levante (zona E) con raffiche oltre 70-80 km/h sui rilievi, forti sul Ponente (zone A, D).

Per domani, mercoledì 17, venti di burrasca fin dalle prime ore della notte, su A, B, C e rilievi di D ed E con raffiche oltre 80-90 km/h sui rilievi, in attenuazione nel corso del pomeriggio e in nuova ripresa serale sul Levante.

