Allerta Meteo, maltempo senza sosta: anche oggi temporali molto violenti in tutt’Italia. Il punto della situazione

L’Italia è letteralmente flagellata dal maltempo senza sosta. Oggi si chiude il mese di maggio più piovoso della storia recente nel nostro Paese, un mese tra l’altro anche decisamente fresco, il secondo consecutivo dopo aprile che si conclude con anomalie termiche negative. Uno scenario particolarmente estremo che proseguirà anche a Giugno. Intanto in questi ultimi giorni del mese la situazione meteo in Italia è caratterizzata in modo molto pesante dallo sviluppo dei temporali termo convettivi che ogni giorno si generano nelle zone interne del Paese, spostandosi poi nel pomeriggio verso coste e pianure in base alle correnti al suolo. L’instabilità diffusa ne alimenta la persistenza in molti casi anche nelle ore serali, notturne e mattutine, come accaduto proprio in queste ultime ore in modo particolare in Piemonte e nel medio Adriatico tra Marche meridionali e Abruzzo settentrionale.

I forti temporali che da ieri sera stanno colpendo il Piemonte hanno provocato fenomeni molto violenti per tutta la notte e nelle prime ore del mattino. Localmente sono ancora in corso forti piogge nella Regione che fino a metà aprile era la più colpita in Europa dalla siccità dei 16 mesi precedenti, e che invece negli ultimi 45 giorni ha recuperato tutto il deficit idrico tornando alla normalità grazie ad un periodo di precipitazioni senza precedenti nella storia. E che continua ancora.

Nelle ultime ore sono caduti 96mm di pioggia a Piano Audi, 82mm al Monte Cavallaria, 67mm a Mondovì, 66mm a Stresa, 63mm a Pallanza e Bielmonte, 61mm a Morozzo, 59mm a Pray, 57mm a Cumiana, 56mm a Lanzo Torinese, 55mm a Corio, 54mm a Cuneo, 48mm a Graglia e Coazze, 34mm a Borgofranco d’Ivrea, 31mm a Biella. Anche le temperature si mantengono molto fresche per il periodo: a Torino in pieno giorno la colonnina di mercurio non supera i +17°C, a Biella siamo a +15°C, a Cuneo addirittura a +13°C. A Verbania nelle strade resiste ancora la grandine caduta in modo eccezionale nella tarda serata di ieri:

Anche nel medio Adriatico nella notte e nelle prime ore del mattino si sono verificate forti piogge al confine tra Marche e Abruzzo, dove un flusso umido proveniente dal mare ha scaricato 20mm di pioggia a Controguerra, 17mm a Nereto e Cellino Attanasio, 16mm a Grottammare. Adesso è tornato a splendere il sole in un contesto che rimane fresco, umido e instabile.

Allerta Meteo, il punto della situazione in tempo reale

Adesso l’ultima immagine animata dal satellite evidenzia bene la situazione meteo in Italia: abbiamo ancora nubi e precipitazioni in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, nubi sparse tra Marche e Umbria ma soprattutto forti temporali alimentati dal flusso umido meridionale sul mar Tirreno e diretti molto minacciosi in Sardegna mentre in tutte le zone interne, dalle Alpi all’Appennino, è un fiorire di cumulonembi molto minacciosi per il pomeriggio:

Anche oggi, infatti, avremo forti temporali pomeridiani in tutt’Italia, con fenomeni particolarmente estremi che provocheranno nubifragi, grandinate e pesanti criticità sui territori. Come sempre in queste situazioni è molto difficile prevedere con esattezza le zone più colpite, ma ancora una volta sarà la Sardegna – per il terzo giorno consecutivo – ad essere interessata da fenomeni violenti particolarmente estesi e persistenti.

Attenzione anche a Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. E, come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo, ancora una volta sarà tutta l’area Mediterranea ad essere coinvolta in questa situazione di instabilità estrema, con forti temporali in Spagna, sui Balcani, in Tunisia, in Marocco, in Algeria, in Grecia e in Turchia. Già ieri in Spagna ci sono state pesanti criticità per i fenomeni meteo estremi.

Allerta Meteo, forti temporali anche nei prossimi giorni: maltempo estremo a oltranza in tutt’Italia (e non solo)

Una situazione che non cambierà nei prossimi giorni. Anche domani, giovedì 1 giugno, i temporali persisteranno in modo molto violento nelle medesime zone. In modo particolare, con riferimento all’Italia, ancora una volta sarà la Sardegna ad essere la Regione più colpita, ma non mancheranno forti temporali in Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.

E questi temporali pomeridiani comprometteranno il tempo anche nel lungo weekend del 2 giugno: funesteranno di maltempo l’Italia, da Nord a Sud, sia venerdì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica, che sabato e domenica. Rinnoviamo la massima attenzione a questi fenomeni che possono diventare veri e propri “killer naturali“, come abbiamo già visto nei giorni scorsi in varie zone del Paese. Proprio il fatto che siano improvvisi e localizzati, quindi inaspettati da chi vede splendere il sole con il cielo azzurro poco prima o a pochi chilometri di distanza, espone la popolazione al rischio laddove viene colta di sorpresa. Proprio per questo motivo una corretta attenzione alla meteorologia diventa fondamentale per proteggersi e, in alcuni casi, persino salvarsi la vita.

