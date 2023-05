Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo in arrivo, “restate a casa nel weekend”

MeteoWeb

“Maltempo diffuso in arrivo, con precipitazioni moderate estese, localmente forti sul settore occidentale da domani a tutto il fine settimana; quota neve in progressivo rialzo dai 1900-2000 m di oggi ai 2300-2400 m del week-end“: Arpa Piemonte ha previsto un’allerta meteo codice giallo in considerazione della situazione meteo prevista nei prossimi giorni.

Una vasta area di bassa pressione, spiegano gli esperti dell’Agenzia regionale, “sovrasta tutta l’area mediterranea, portando nuvolosità estesa oggi sul Piemonte, con precipitazioni deboli sparse, perlopiù dalla prossima serata. Da domani il progressivo approfondimento della saccatura sul Mediterraneo occidentale, incrementerà il flusso umido e mite sud-orientale in quota e orientale sulla Pianura Padana, provocando precipitazioni diffuse, localmente forti sul settore occidentale della regione, con una quota neve in progressivo aumento nel fine settimana. Nel corso di domenica pomeriggio un graduale rialzo barico sul Piemonte favorirà un miglioramento del tempo sulla regione“.

Nella pianura tra le province di Cuneo e Torino, è già scattata l’allerta per l’arrivo del forte maltempo previsto nel fine settimana. Il sindaco di Villafranca Piemonte (Torino), Agostino Bottano ha lanciato un appello: “Sono previste piogge importanti. La perturbazione entra dal Golfo di Genova: evento che non succedeva dal 2020. Quando le depressioni si creano a sud solitamente il Piemonte viene coinvolto. Verificate preventivamente la chiusura di tutte le porte, il funzionamento delle idrovore e, se possibile, non abbandonate le abitazioni. Se l’allerta verrà confermata, sarà trasmesso un numero di telefono di emergenza che potrete contattare in caso di richiesta d’aiuto“.

Con le previsioni di forti piogge e neve oltre i 2.000 metri di quota, la Provincia di Cuneo ha deciso il rinvio della riapertura dell’ultimo tratto della strada provinciale 251 del colle dell’Agnello e del valico con la Francia in alta valle Varaita, che era prevista oggi. Provincia e autorità del Dipartimento francese del Queyras hanno concordato di fare un aggiornamento della situazione lunedì 22 maggio quando l’ondata di maltempo sul Piemonte dovrebbe esaurirsi.

