Alluvione Romagna, l’acqua sale nella notte: piogge mai viste, sommerse intere città. Enorme blackout

La situazione è drammatica per le forti piogge che stanno colpendo l’Emilia Romagna dove si sta verificando la seconda disastrosa alluvione delle ultime due settimane. Già l’evento del 2 maggio aveva scaricato in 24 ore le piogge che solitamente cadono il 3-4 mesi; adesso con le precipitazioni di oggi (che non sono certo le ultime di questo mese), maggio supera ogni record storico con parziali pluviometrici che superano già i 300–350mm in alcune zone della Regione. Non era mai successo prima.

Queste le precipitazioni di oggi nelle zone più colpite:

183mm a San Savino di Modigliana

a San Savino di Modigliana 173mm a San Cassiano sul Lamone

a San Cassiano sul Lamone 167mm a Trebbio

a Trebbio 162mm a Borghi

a Borghi 158mm a Monte Romano

a Monte Romano 145mm a Monteleone di Roncofreddo

a Monteleone di Roncofreddo 144mm a Casola Valsenio

a Casola Valsenio 143mm a Lodolone di Brisighella

a Lodolone di Brisighella 133mm a Monte Palareto

a Monte Palareto 132mm a Civitella di Romagna

a Civitella di Romagna 129mm a Monte Grosso

a Monte Grosso 128mm a Castellina di Brisighella

a Castellina di Brisighella 128mm a San Rufillo di Casola Valsenio

a San Rufillo di Casola Valsenio 124mm a San Giovanni in Marignano

a San Giovanni in Marignano 120mm a Forli Aeroporto

a Forli Aeroporto 118mm a Predappio

a Predappio 115mm a Roncofreddo

a Roncofreddo 114mm a Riccione

a Riccione 104mm a Botteghino di Zocca di Pianoro

a Botteghino di Zocca di Pianoro 110mm a Ponticelli di Imola

a Ponticelli di Imola 109mm a Villa Verrucchio

a Villa Verrucchio 107mm a Cattolica

a Cattolica 101mm a Santa Lucia di Faenza

a Santa Lucia di Faenza 99mm a Bertinoro

Il livello dell’acqua sta salendo su tutti i bacini idrometrici nella notte. Intere città sono sommerse dall’acqua: Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna. E un enorme blackout sta interessando la provincia di Forlì. Domani la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle linee Bologna-Rimini, Bologna-Ravenna, Ravenna-Rimini e Faenza-Ravenna. Decine di migliaia di persone sono state evacuate dalle loro abitazioni in tutta la Romagna. Purtroppo sarà una notte drammatica.

Alluvione Romagna, un disperso a Forlì

Un uomo risulta disperso a Forlì dopo che è esondato il fiume Montone. Secondo quanto si apprende, i soccorritori hanno salvato una donna nei pressi di via Firenze ma non si trova il marito. Le ricerche proseguono nonostante la situazione sia critica: cade una pioggia battente e l’acqua continua inondare le zone abitate.

