Alluvione Emilia-Romagna: ancora allagamenti ed evacuazioni a Ravenna

MeteoWeb

Niente tregua per Ravenna: ancora allagamenti e nuove evacuazioni anche la scorsa notte. Il Comune ha disposto l’evacuazione di via Canalazzo, zona sottopasso Sant’Antonio, e della vicina via Canala, dalle case al di là, in direzione Nord, e di quelle prospicienti. Diverse aree sono ancora senza elettricità e acqua potabile. “La situazione complessiva per un’emergenza unica nel suo genere, mai verificatasi da oltre cent’anni, sta richiedendo impegno e dedizione massimi da parte di tutte le componenti del sistema di Protezione Civile, sempre disponibili, professionali e coraggiose e a cui va il mio commosso ringraziamento,” ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa.

“Considerate le condizioni di criticità meteorologiche, idrauliche e idrogeologiche“, il Prefetto ha disposto per il 19, 20 e 21 maggio la chiusura su tutto il territorio provinciale delle scuole di ogni ordine e grado; impianti sportivi pubblici e privati; centri di aggregazione giovanile; centri diurni per anziani e disabili e centri socio-occupazionali; cimiteri. “Le Forze dell’Ordine e le Polizie Locali sono incaricate della esecuzione della presenta ordinanza e della verifica della sua osservanza“.

Sta aumentando la quantità d’acqua tra Conselice e Lavezzola a ridosso del canale destra Reno, dove l’idrovora non funziona per mancanza di corrente elettrica. E’ l’avviso alla popolazione del Comune di Conselice: il sindaco Paola Pula ha ordinato a tutti i cittadini che abitano nella zona di campagna individuata tra le strade Gardizza, Predola, Selice e Puntiroli di mettersi in sicurezza recandosi ai piani superiori delle proprie case con cibo, acqua e se possibile il cellulare con carica batteria. “Chi non ha possibilità di salire ai piani alti deve evacuare l’abitazione se non già allagata e trovare una congrua collocazione nelle vicinanze o verso Argenta presso amici o parenti. È inoltre disponibile il palazzetto di Argenta, in via don Minzoni“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: