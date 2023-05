Alluvione Emilia-Romagna, Curcio nelle aree colpite

MeteoWeb

In considerazione dell’intensa ondata di maltempo che sta interessando l’Emilia-Romagna, il capo Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, si sta recando nelle zone colpite per incontrare le autorità locali e fare il punto sulle attività in corso. In partenza anche un team di funzionari del Dipartimento della protezione civile per dare supporto al sistema di protezione civile regionale. Il Dipartimento continua a seguire l’evoluzione dei fenomeni in continuo contatto con il territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: