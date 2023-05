Alluvione Emilia Romagna, vertice al Ministero: “danni ingenti al patrimonio artistico e culturale”

MeteoWeb

Si è tenuto oggi al Ministero della Cultura un vertice operativo dei Direttori generali del dicastero, dedicato all’emergenza maltempo in Emilia Romagna, promosso dal Ministro Gennaro Sangiuliano, alla presenza del sottosegretario Lucia Borgonzoni e del Generale di brigata Vincenzo Molinese, comandante dei Carabinieri Tutela patrimonio culturale. In collegamento da remoto, tra gli altri, sono intervenuti i soprintendenti dell’Emilia Romagna e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori.

“Ora è il momento di occuparsi delle persone, di esprimere cordoglio per le vittime e assistere fattivamente chi ha perso la casa. Tuttavia, i funzionari del Ministero sul territorio ci segnalano danni ingenti al patrimonio artistico e culturale. In alcuni casi estremamente gravi come al teatro di Lugo, a Faenza e Forlì. Ci sono, poi, gli archivi e le biblioteche dove l’acqua minaccia l’integrità delle raccolte. Inoltre, tramite la Direzione generale Spettacolo stiamo verificando le esigenze e le problematicità delle realtà del settore“, ha dichiarato il Ministro Sangiuliano. “Fatta una prima generica stima dei danni – ha proseguito -, concerteremo un piano di interventi”.

“Ringrazio i nostri funzionari dell’Emilia Romagna – ha detto il sottosegretario Borgonzoni – che sin dal primo momento si sono resi disponibili a supportare tutte le amministrazioni locali e i Carabinieri del Tpc che stanno già effettuando i primi sopralluoghi”. “Sono in contatto con i sindaci per sapere, una volta messe in salvo le persone, quando si potrà cominciare a lavorare sulla messa in sicurezza e sul recupero dei beni culturali“, ha aggiunto. “Domani sono programmati i primi interventi. Io sarò prima a Bologna dove incontrerò i soprintendenti per poi recarmi a Forlì per verificare insieme al primo cittadino i danni di cui ci ha informato”, ha concluso.