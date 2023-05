Alluvione Emilia Romagna, Modigliana in ginocchio per i dissesti: 7 persone salvate in elicottero | FOTO

MeteoWeb

Sette persone sono rimaste bloccate da una frana a Modigliana, nel Forlivese, a seguito dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. In loro soccorso, poco prima delle 13, è intervenuta in un agriturismo una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Rocca San Casciano. La squadra ha raggiunto le persone a piedi prestando loro una prima assistenza. Per le operazioni di salvataggio in sicurezza è stato richiesto l’intervento del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna, che tramite elicottero ha raggiunto il podere interessato e trasportato le persone in zona sicura presso il campo sportivo di Modigliana. Per nessuna delle persone coinvolte è stata necessario trattamento sanitario.

Nella gallery scorrevole in alto, le immagini che testimoniano la terribile devastazione a Modigliana, flagellata da frane e strade distrutte.