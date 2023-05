Allerta Meteo Emilia Romagna, cresce la paura per martedì. La rabbia dei residenti: “il Sillaro era abbandonato”

MeteoWeb

C’è grande apprensione in Emilia Romagna per il forte maltempo in arrivo nei prossimi giorni e soprattutto tra martedì 16 e mercoledì 17, quando la risalita del ciclone Afro-Mediterraneo in transito nelle prossime ore sul Sud Italia, assumerà una posizione tale da alimentare piogge torrenziali proprio in Emilia Romagna. I nubifragi colpiranno tutta la Regione, ma le zone a più alto rischio sono ancora una volta quelle orientali, in Romagna, laddove il 2 maggio scorso, meno di due settimane fa, si è già verificata una disastrosa alluvione.

Già oggi piove copiosamente in tutta la Regione e in modo particolare nelle zone alluvionate: il terreno è zuppo d’acqua e non riesce ad assorbire la pioggia, tanto che tutti i corsi d’acqua sono nuovamente in crescita.

Maltempo in Emilia Romagna, ancora forti piogge nelle zone alluvionate per l'esondazione del Sillaro

Domani la situazione meteo migliorerà provvisoriamente, lasciando una breve tregua prima dei fenomeni più estremi dei due giorni successivi. Intanto nelle zone alluvionate monta la rabbia dei residenti che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Molte case sono ancora inagibili, e gli occupanti sono ospitati in albergo, mentre si lavora per pulire le abitazioni. Eloquente la testimonianza di una cittadina che vive proprio nei pressi della rottura dell’argine del Sillaro:

Alluvione Emilia Romagna, una cittadina alluvionata: "mai visto qualcuno pulire questi canali"

A proposito del Sillaro, circola un video clamoroso che evidenzia e testimonia come si è generata la rottura. Le immagini sono state realizzate un paio d’ore prima del disastro, e cioè prima che tutto l’argine collassasse andando a inondare la pianura. Se l’allarme fosse stato lanciato subito, in quel momento, molte persone si sarebbero potute organizzare per mettersi al riparo senza rischi. E in ogni caso dalle immagini si può notare molto chiaramente come la rottura si è originata dalle solite tane delle nutrie:

Alluvione Emilia Romagna, il video che evidenzia com'è nata la rottura dell'argine del Sillaro

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: