Alluvione Romagna, l’Appennino si sta sgretolando: frane ovunque, le prime immagini dalle zone interne | FOTO

Le zone interne della Romagna sono ancora in gran parte isolate e irraggiungibili a causa dell’alluvione che da ieri sta colpendo tutta l’area. La situazione è drammatica, e le prime notizie che arrivano corredate da qualche immagine sono davvero drammatiche. Una grossa frana interessa Sorrivoli, piccola frazione del comune di Roncofreddo con appena 98 abitanti a 265 metri di altitudine sul livello del mare a monte di Cesena. Sorrivoli è arroccato attorno al millenario castello, sede della parrocchia di “Sant’Aldebrando”. Proprio il costone del castello è franato a valle, come si vede nell’immagine a corredo dell’articolo.

Tutto l’entroterra cesenate è interessato da frane e smottamenti, con blocchi di strade e comuni isolati. Gravi criticità anche in Val Bidente. Gli aggiornamenti forniti dai sindaci di Meldola, Santa Sofia e Civitella sono particolarmente drammatici per allagamenti e frane. Ci sono molte famiglie isolate. Numerose frane segnalate anche a Montefiore Conca, nel riminese, e un’altra grossa frana tra Verucchio e San Marino.

