Alluvione Romagna, tutto allagato da Bologna a Rimini e il maltempo non è finito: forti piogge almeno per altri 10 giorni

Continua a piovere in Emilia Romagna dov’è in corso una drammatica alluvione, la seconda di questo maggio terribile che ha già scaricato sull’Italia quantitativi pluviometrici da record assoluto. Mai aveva piovuto così tanto in così poco tempo in Italia, tantomeno a Maggio. E l’Emilia Romagna è stata la Regione più colpita: impressionanti i parziali pluviometrici mensili di alcune località con 328mm a Sogliano al Rubicone e a a Sassuolo, 327mm a San Leonardo (Forlì) e Zola Predosa, 316mm a Faenza, 315mm a Formica Nord (Modena), 309mm a Bologna. Dati impressionanti, che evidenziano l’eccezionalità del momento e consentono di archiviare definitivamente negli annali della storia climatica d’Italia la siccità che aveva colpito il Nord negli scorsi 18 mesi, ormai abbondantemente superata.

Soltanto nelle ultime 48 ore sono caduti oltre 200mm di pioggia nelle zone più colpite della Regione, come possiamo osservare dalla mappa dell’ARPAE. Praticamente tutta l’area in rosso, fucsia e viola, è alluvionata. Lo sono, per effetto delle inondazioni provocate dai fiumi in piena, anche buona parte delle zone in arancione, dove cioè sono caduti meno di 100mm di pioggia:

E’ tutto allagato da Bologna a Rimini, tanto che è completamente bloccata la circolazione stradale e anche quella ferroviaria. La situazione è drammatica: al momento ci sono 4 morti e 4 dispersi ma le autorità chiariscono che è un bilancio provvisorio e che ci sono molti paesi sommersi dall’acqua, ancora non raggiunti dai soccorritori e di cui non si hanno notizie. Le strade sono completamente impraticabili, si può viaggiare solo in gommone, e i collegamenti difficili a causa di diffusi ed estesi blackout elettrici. Le persone sfollate sono diverse migliaia.

Questa situazione estrema è provocata da un violento ciclone Afro-Mediterraneo che nelle scorse ore ha risalito tutta l’Italia dal Maghreb fino all’Adriatico, alimentando forte maltempo in tutto il Paese come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo sin dalla scorsa settimana. E pensare che ieri mattina c’era persino chi polemizzava contro l’allerta “rossa” lanciata con grande anticipo dalla protezione civile proprio nelle zone poi colpite dall’alluvione! L’ultimo aggiornamento delle mappe satellitari evidenzia la persistenza della circolazione ciclonica sull’Italia, che significa ulteriore maltempo anche nelle prossime ore:

Nel dettaglio, nel pomeriggio/sera di oggi avremo forti temporali in modo particolare al Centro Italia, tra Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Ma, come possiamo osservare dalla mappa di seguito (modello Moloch del CNR-ISAC), si formeranno forti temporali anche in Piemonte, in Puglia e in Campania. In Emilia Romagna le precipitazioni si attenueranno, ma continuerà a piovere nelle zone più interne, alimentando i flussi idrici su tutti i bacini idrometrici.

Ma le preoccupazioni più grandi, in termini di maltempo, sono per i prossimi giorni. Le condizioni meteo avverse persisteranno sull’Italia a lungo, almeno per altri dieci giorni e forse anche di più. E’ probabile che tutto Maggio continui con queste condizioni meteorologiche. Gli ultimi aggiornamenti odierni hanno confermato le previsioni meteo di ieri, con prospettive di forte maltempo nel weekend in tutt’Italia e soprattutto piogge torrenziali al Nord/Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia), ma anche forti temporali al Sud e in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia. Il maltempo proseguirà incessante anche la prossima settimana in tutto il Paese, da Nord a Sud.

