Alluvione Romagna, l’incredibile furia del torrente Senio travolge l’enorme turbina di Borgo Rivola | VIDEO

C’è un’enorme turbina di ferro che viene trascinata a valle dalla furia del torrente Senio, affluente di destra del fiume Reno. E’, o meglio “era”, la turbina della cassa di espansione di Borgo Rivola, sulle prime colline a monte di Castel Bolognese, tra Imola e Faenza.

La turbina serviva proprio per indirizzare l’acqua del fiume verso la cassa di espansione per evitare che il livello idrico crescesse troppo. Ma la violenza dell’acqua l’ha travolta e la sta trascinando a valle, dove tra l’altro rappresenta un enorme pericolo per lo sbarramento del deflusso fluviale. E’ uno dei più grandi detriti mai visti durante un’alluvione.

