Maltempo, situazione drammatica per l’esondazione del Savio a Cesena: persone bloccate sui tetti | VIDEO

MeteoWeb

A Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini dopo l’esondazione del Savio sono “segnalate persone bloccate sui tetti per l’alto livello dell’acqua”. Lo scrivono su Twitter i Vigili del Fuoco aggiungendo che sono in atto sull’area operazioni di soccorso con l’elicottero. Le immagini riprese dall’alto dai pompieri documentano lo straripamento del Savio con case, strade e campi completamente invasi dall’acqua.

Una donna con il figlio di pochi anni in braccio è rimasta bloccata dall’acqua alta a Cesena. In loro aiuto sono però arrivati alcuni residenti che non hanno esitato a raggiungerli a nuoto e trarli in salvo. Intervenuta anche la Polizia municipale che ha portato i due malcapitati in un punto sicuro.

Molti abitanti stanno cercando riparo per le loro automobili e sono a caccia di parcheggi nelle zone più alte della città e quelle lontane dal fiume Savio. Per esempio, c’è un gran movimento di auto nella zona di San Mauro alta, dove si riversano centinaia di auto alla ricerca di un posto sicuro dove mettere l’auto per la nottata.

Sono decine le chiamate di famiglie salite al primo piano e sui tetti nella zona di San Rocco e via Coversano, prima e dopo il ponte Vecchio, gestite dai Vigili del Fuoco. Sono in azione tre elicotteri, più uno dell’Aeronautica Militare in arrivo da Cervia, due gommoni e mezzi nautici. E due postazioni per gli sfollati nelle palestre Salvo D’Aquino e Don Milani. Un canale a parte è stato aperto per gli anziani fragili la cui evacuazione è cominciata da qualche ora. Ci sono anche aree senza luce, e pure in Comune viene ogni tanto a mancare.

Persone in difficoltà, anche alcuni bambini e anziani bloccati nelle case, sono state raggiunte da personale delle forze dell’ordine e di soccorso ma in alcuni casi anche da semplici cittadini, a nuoto o camminando nell’acqua fino al petto o alle ginocchia. Auto e cortili sono sommersi, così come un supermercato. Al momento non c’è ancora un numero degli evacuati, di sicuro diverse decine.

Sindaco di Cesena: “situazione disastrosa”

“La situazione è difficilissima. Siamo di fronte davvero ad una situazione disastrosa. Abbiamo aree senza luce, anche da alcune ore, abbiamo una situazione di esondazioni non solo del Savio ma di altri corsi d’acqua. Abbiamo danni molto ingenti alle cose, ma di questi ci preoccuperemo quando sarà finita l’emergenza. Dobbiamo essere lucidi e non perdere la calma e concentrarci su quelle che sono le priorità”. Così il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in una diretta Facebook. “Dobbiamo resistere in queste ore. In questo momento la priorità assoluta è mettere in salvo le persone. Quindi un appello ancora una volta a tutti di stare lontano dai fattori di rischio come sono i fiumi. Non avvicinatevi, state lontani“, avverte il sindaco.

”Saranno ancora ore difficili perché le precipitazioni non sono finite e continueranno anche per le prossime 12-24 ore”, dice il sindaco. L’impegno deve essere, esorta Lattuca, a non fare trasformare “una catastrofe” in una “tragedia. Dobbiamo resistere e pensare dopo agli ingenti danni alle cose”.

“Ci sono persone che sono salite al primo piano, al secondo piano. Alcune sui tetti. In queste ore dobbiamo concentrarci su queste emergenze. Poi faremo tutto il resto. Poi conteremo i danni” e “ci metteremo in contatto con le istituzioni per riparare e ricostruire ciò che è stato distrutto. Capisco lo stato d’animo di chi sa che sta perdendo qualcosa che ha costruito con fatica ma in questo momento gli elicotteri devono mettere in salvo le persone”, insiste il sindaco.

“A Cesena centro è un vero disastro, è una cosa che ho mai visto negli ultimi 50 anni”, dice a LaPresse Giulio, un abitante di Cesena, travolta in queste ore dall’esondazione del fiume Savio. “Intorno alle 12.30 i cittadini erano stati avvertiti di salire ai piani alti, è veramente una brutta situazione”, conclude.

Per la vicina Forlì, l’amministrazione lancia l’allarme esondazione con l’onda di piena prevista tra le 19.30 e le 20.30. La situazione di emergenza riguarda tutta la città con i quartieri vicini ai corsi d’acqua più a rischio.

Interventi in elicottero per soccorrere gli abitanti a Cesena

L'esondazione del Savio allaga Cesena

L'acqua del Savio invade le case a Cesena

Maltempo: “rafforzati dispositivi dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna e nelle Marche”

“Stiamo seguendo dal Viminale con grande attenzione gli sviluppi dell’ondata di maltempo che sta interessando in particolare le Regioni del Centro-Nord Italia. I Vigili del Fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso delle Marche e dell’Emilia Romagna mediante l’invio di colonne mobili e moduli a supporto. Per le criticità già segnalate nelle prime ore del giorno a causa delle straordinarie precipitazioni, due elicotteri stanno sorvolando le aree colpite nelle province di Ancona e Pesaro e sull’Emilia Romagna, per rispondere ad eventuali richieste di evacuazione o recupero di persone in difficoltà e per velocizzare ulteriormente la capacità di risposta”. Così il sottosegretario al Ministero dell’Interno Emanuele Prisco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: