Alluvioni in Emilia Romagna, il meteorologo: “in due eventi è caduta la metà della pioggia di un anno” | DATI

L’Emilia Romagna è stata sconvolta da due alluvioni a distanza di due settimane nel mese di maggio, qualcosa di eccezionale. Pierluigi Randi, noto meteorologo romagnolo, ha snocciolato qualche dato su quanto accaduto, pubblicando in un post su Facebook due mappe (“grazie ad ARPAE-SIMC”) che si riferiscono ai “due eventi di pioggia estrema dell’1-3 maggio e del 16-17 maggio 2023”. “Sta di fatto che in soli due eventi ravvicinati nella fascia già di bassa collina (150-300 m circa) si sono avute cumulate tra 450 e 500mm ma localmente anche oltre (ci sono state altre piogge consistenti, ad esempio il 10 maggio). La piovosità media annua su base trentennale, su quelle aree, oscilla tra 900 e 1000mm. Dunque, in due eventi, è caduta circa la metà della pioggia che dovrebbe cadere in un anno. Valori altissimi anche sulle zone di pianura del ravennate (200-300mm con picchi locali fino a 350mm), che stazzano tra quasi un terzo e la metà della precipitazione media annua”, spiega Randi.

“L’evento estremo è quello intenso ma soprattutto raro in base alla statistica che descrive la probabilità che possa accadere in una determinata area, e questo (anzi, questi) lo è a pieno titolo, già ora in base ai primi dati. E la cosa più grave è stata la vicinanza temporale tra due eventi così severi. Poi ci si lavorerà meglio su per approfondimenti a mente fredda”, conclude il meteorologo, evidenziando così, con i primi dati, l’eccezionalità dei fenomeni che hanno colpito l’Emilia Romagna in questo mese di maggio ultra piovoso per l’Italia.

Le seguenti mappe del CNR-IRPI, inoltre, mostrano come l’evento del 15-17 maggio sia classificato come estremo sulla base dell’Indice di rarità, e la pioggia caduta nelle 24 ore precedenti le ore 7 del 17 maggio sull’Emilia Romagna, con punte fino a 200mm.