Italia nella morsa del maltempo, i bollettini della Protezione Civile: allarme rosso e arancione in due regioni

MeteoWeb

Una forte ondata di maltempo sta colpendo l’Italia, scaricando piogge torrenziali in particolar modo in Emilia Romagna e Sicilia. In Emilia Romagna fanno paura i fiumi, ingrossati dalle incessanti piogge e per questo, scatta l’allerta rossa per le piene dei fiumi. Allerta arancione nel settore nordorientale della Sicilia, colpito da temporali autorigeneranti che hanno prodotto quantità di piogge eccezionali. Allerta gialla per gli effetti del maltempo anche in altre 7 regioni del Centro-Sud.

Le allerte elencate sono riportate nei bollettini meteo della Protezione Civile, che tuttavia non ha ritenuto necessario diramare l’allerta meteo nazionale, nonostante la situazione maltempo sia davvero rischiosa. Di seguito, i dettagli dei bollettini per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 3 maggio 2023

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, nelle prime ore della giornata e in successivo rapido esaurimento, su Emilia-Romagna centro-orientale, Lombardia sud-orientale, basso Veneto e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati deboli;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici della Calabria, sulla Basilicata meridionale e sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sicilia, Calabria e Basilicata e su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, settori orientali della Campania, e durante il ciclo pomeridiano sul Lazio, ad esclusione del settore nord-orientale della regione, e sui settori orientali e sud-occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti nord-orientali con rinforzi di burrasca sui settori ionici e appenninici della Calabria, tendenti ad attenuazione; inizialmente forti sud-orientali con raffiche di burrasca sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Basilicata, tendenti ad attenuazione; localmente forti dai quadranti occidentali sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; inizialmente forti settentrionali sulla Liguria centro-orientale e sui settori costieri e arcipelago della Toscana, in rapida attenuazione; inizialmente forti nord-orientali con raffiche di burrasca sull’Appennino tosco-emiliano, tosco-romagnolo e umbro-marchigiano, in attenuazione.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, nelle prime ore agitato quest’ultimo a ridosso delle coste calabresi, lucane e pugliesi; inizialmente molto mossi il Mar Ligure settore di Ponente al largo, il Mare e Canale di Sardegna, il Canale d’Otranto e il Tirreno centrale settore ovest, con moto ondoso in generale attenuazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 4 maggio 2023

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente evoluzione diurna con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia centro-meridionale, Sicilia centro-orientale e Calabria, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: inizialmente forti settentrionali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e sulla Puglia meridionale, in rapida attenuazione.

Mari: molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, con moto ondoso in attenuazione a partire dai settori sottocosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: