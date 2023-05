Maltempo, valanga di pioggia sull’Italia: 360mm sui Peloritani, 150mm a Bologna, gravi criticità | LIVE

MeteoWeb

Il maltempo che sta flagellando l’Italia in queste ore è esteso a gran parte del Paese, anche se le principali criticità si stanno verificando in Emilia Romagna e in Sicilia. Forti temporali continuano a colpire la Sicilia orientale sin dalle prime ore del mattino. A Roccafiorita, sui monti Peloritani vicino Taormina, abbiamo raggiunto i 361mm di pioggia giornaliera. In zona abbiamo anche 194mm ad Antillo, 116mm a San Pier Niceto, 82mm a Pace del Mela, 78mm a Fiumedinisi, 65mm a Torregrotta, 53mm a Pace del Mela. La provincia di Messina è in ginocchio per i danni provocati dal maltempo. A Santa Teresa di Riva la furia del torrente Savoca ha trascinato in mare imbarcazioni e carrelli che si trovavano alla foce, travolgendo anche una ruspa. Monitorato anche il torrente Agrò, tra Santa Teresa di Riva e Sant’Alessio Siculo, soprattutto nel tratto alla foce in corrispondenza della passerella di competenza dell’Anas che ormai da quattro anni garantisce il transito sulla Statale 114 dopo la chiusura del ponte. Se le piogge dovessero continuare incessantemente non è esclusa nelle prossime ore la chiusura della bretella.

A Taormina una grossa frana si è riversata sulla via Crocefisso – una delle arterie da cui si raggiunge il cuore di Taormina, che sarà chiusa al traffico. Si registrano al momento anche altre situazioni di criticità per le precipitazioni che stanno ancora colpendo la zona.

Sempre in Sicilia la pioggia ha raggiunto Catania (20mm in centro), Cefalù (16mm) e le isole Eolie con 45mm a Salina, oltre che Siracusa (29mm), Lentini e Paternò (28mm), Pedara (26mm). Le precipitazioni sono più concentrate nei settori orientali dell’isola, da dove i temporali stanno risalendo lo Stretto di Messina estendendosi alla vicina Calabria. Nelle zone colpite dal maltempo, inoltre, fa anche freddo: a Catania abbiamo appena +14°C in pieno giorno, un dato tipicamente invernale per la città etnea e ben lontano dalla norma di inizio maggio.

Ma l’unica zona d’Italia in cui fa caldo oggi è l’estremo Nord/Ovest, dove è tornato a splendere il sole dopo le piogge abbondanti dei due giorni scorsi. La temperatura odierna ha raggiunto +25°C a Genova e Imperia, +22°C a Torino, Savona, Varese e Aosta, +21°C a Como e Novara. A pochi chilometri di distanza, diluvia e fa freddo con appena +13°C a Bologna, Ravenna e Ferrara.

In Emilia Romagna le precipitazioni più abbondanti sono intorno a Bologna, ma non solo: sta diluviando senza sosta su tutta la Regione. Siamo a 150mm a Botteghino di Zocca, 124mm a Parco Cavaio (Bologna colli), 113mm a Sassuolo, 111mm a Trebbio, 106mm a Borgonuovo di Sasso Marconi, 105mm a Stiore di Monteveglio, 102mm a Riolo Terme, 99mm a Castellina di Brisighella e Castelvetro di Modena, 96mm a Brisighella, 94mm a Marano sul Panaro, 84mm a Prignano sulla Secchia. In Emilia Romagna le precipitazioni sono molto più estese che in Sicilia, pur senza temporali ma con pioggia torrenziale che sta interessando un’area molto più vasta determinando un rapido aumento del livello di tutti i corsi d’acqua della Regione.

Ormai la siccità è un lontano ricordo: dopo le grandi piogge di aprile, maggio è iniziato con la perturbazione più generosa in assoluto e all’orizzonte ci sono almeno altre due ondate di maltempo molto intenso sul Nord Italia nei prossimi dieci giorni. Intanto per domani la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso per i fiumi in piena nel cuore della pianura Padana. E l’innevamento ad alta quota, sempre più abbondante, garantisce inoltre grandi riserve idriche per l’estate: l’emergenza è ormai alle spalle. Con buona pace dei soliti catastrofisti del cambiamento climatico.

Intanto attenzione al maltempo che proseguirà intenso nelle prossime ore su Emilia Romagna e Marche, sulle Regioni Adriatiche, al Sud e anche nel Lazio, con forti temporali anche su Roma dove abbiamo appena +16°C in pieno giorno e piogge a tratti molto intense in città. Ecco i temporali delle ultime ore sull’Italia:

Ed ecco, invece, l’ultima immagine animata dai satelliti meteo:



Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Allerta Meteo, forti venti sull'Italia e un ciclone in arrivo sullo Jonio: le mappe per le prossime ore