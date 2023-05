Maltempo, Emilia Romagna verso una disastrosa alluvione: fiumi rompono gli argini, inondazioni in corso | LIVE

MeteoWeb

La situazione meteo provocata dal maltempo in Emilia Romagna sta degenerando verso una drammatica alluvione: la pioggia continua a cadere incessante su tutta la Regione, andando ad ingrossare tutti i corsi d’acqua che hanno in molti casi superato l’ultima soglia di allerta massima.

I dati pluviometrici odierni, ancora parziali, sono impressionanti:

156mm a Botteghino di Zocca

a Botteghino di Zocca 130mm a Trebbio

a Trebbio 128mm a Parco Cavaio (Bologna Colli)

a Parco Cavaio (Bologna Colli) 115mm a Ponticelli

a Ponticelli 115mm a Sassuolo

a Sassuolo 113mm a Riolo Terme

a Riolo Terme 110mm a Borgonuovo di Sasso Marconi

a Borgonuovo di Sasso Marconi 109mm a Stiore di Monteveglio

a Stiore di Monteveglio 107mm a Brisighella

a Brisighella 107mm a Castellina di Brisighella

a Castellina di Brisighella 103mm a Castelvetro di Modena

a Castelvetro di Modena 103mm a Ca Bortolani

a Ca Bortolani 99mm a Marano sul Panaro

a Marano sul Panaro 99mm a Monte Grosso

Molti fiumi hanno già rotto gli argini. La situazione più critica è quella della pianura bolognese, intorno ad Imola, dove il Sillaro è esondato a Spazzate Sassatelli. L’inondazione si dirige verso la vicina Conselice. La protezione civile ha già lanciato l’allarme rosso per un’area molto vasta che è considerata a rischio inondazioni nella giornata di domani, quando le portate fluviali raggiungeranno il picco massimo dopo le ulteriori piogge della sera/notte.

Tra i fiumi che hanno già superato la soglia di allerta massima abbiamo il Sillaro, il Samoggia, il Savena, l’Idige, il Quaderna e il Marzeno. L’Idige, in modo particolare, è esondato a Castenaso.

La rottura dell'argine del fiume Sillaro a Spazzate Sassatelli fra Imola e Massa Lombarda

Maltempo Emilia Romagna, il torrente Tiepido in piena nel modenese

Lo scenario per le prossime ore è drammatico. E pensare che ancora oggi il presidente della Regione Bonaccini blaterava di emergenza siccità mentre la sua Regione era già in allerta rossa per l’alluvione. La natura compensa sempre i propri estremi e la siccità è ormai alle spalle sul Nord Italia, anzi, ad aprile è iniziato un periodo estremamente piovoso che continuerà nelle prossime settimane e il rischio è che adesso il territorio colpito dalla siccità viva un lungo periodo di piogge abbondanti, con gravi conseguenze proprio per le alluvioni e le inondazioni. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti, intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: