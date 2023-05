MeteoWeb

Brutta avventura per un pastore tedesco nel Torinese. Il cane era caduto tra le rapide del fiume Stura, a Caselle Torinese. In suo soccorso, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’equipaggio dell’elicottero DRAGO VF51 ha tratto in salvo il cane e lo ha riconsegnato al suo padrone, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. I corsi d’acqua del Piemonte sono in crescita grazie alle piogge che da 48 ore si abbattono sulla regione, dando una spallata al lungo periodo di siccità.

