Maltempo, piogge scaccia siccità in Piemonte: crescono i corsi d’acqua | DATI

Piogge persistenti stanno colpendo il Piemonte da 48 ore, rappresentando una vera e propria manna del cielo per una delle aree più colpite dalla siccità in Italia. Dopo mesi di prolungata siccità, le piogge hanno colpito maggiormente il settore occidentale della regione, ma da alcune ore piove anche su tutta la provincia di Novara con intensità prevalentemente moderata. Rovesci più consistenti si registrano invece a ridosso dei rilievi, in particolare nella zona del Lago d’Orta, dove dal tardo pomeriggio di ieri si registrano accumuli intorno ai 25-30mm.

Le piogge stanno restituendo vita ai corsi d’acqua piegati dalla siccità. Tra i dati più significativi quelli che riguardano il fiume Sesia, che segna il confine tra le province di Novara e Vercelli. Secondo i dati rilevati a Borgosesia, il livello del fiume è salito quasi di un metro e mezzo nelle ultime 12 ore, complici i buoni accumuli di pioggia a monte, in Valsesia: si misurano tra i 40 e i 60mm di pioggia caduti.

Le piogge nel Piemonte occidentale

Piogge davvero abbondanti interessano i settori di bassa valle e pedemontani dal Torinese al Cuneese, dove si superano anche i 100-120mm, con picchi di 140-170mm a sud di Cuneo; punte di 70-100mm anche sull’Alto Piemonte. Discreti apporti anche sulle pianure occidentali dal Canavese al Cuneese, variabili dai 35 ai 90mm. Sono così in crescita i livelli dei corsi d’acqua del Piemonte occidentale: spiccano, in particolare, i livelli dello Stura di Lanzo, dell’Orco, del Pellice, del Sangone, dello Stura di Viù.





