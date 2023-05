Maltempo, la neve imbianca Cervinia: spettacolo straordinario del Primo Maggio | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È un Primo maggio segnato dal maltempo in Italia. Forti piogge e temporali stanno interessando tutto il Paese, mentre sulle Alpi si registrano spettacolari nevicate. Bellissime le immagini che arrivano da Cervinia, in Valle d’Aosta, dove nella notte la neve ha sostituito la pioggia per un Primo Maggio dal sapore invernale. La neve sta cadendo copiosa: il limite dei fiocchi è a 1.800 metri; a 2.500 metri sono caduti circa 50cm.

La pioggia e la neve di queste ore sono una manna dal cielo contro la siccità. In particolare, la neve protegge i ghiacciai dal caldo in arrivo nell’estate e garantisce importanti riserve idriche anche per i prossimi mesi, quando, sciogliendosi, andrà ad incrementare le portate idriche dei fiumi.

La neve imbianca Cervinia il Primo Maggio

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Foto













/