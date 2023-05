Covid, gli esperti: “Attenzione ai disinfettanti, fanno male alla salute”

MeteoWeb

E’ boom di prodotti disinfettanti nelle scuole, a casa, nei luoghi di lavoro. E’ uno degli effetti del contrasto al Covid, che puo’ procurarci altri danni alla salute. Gli scienziati del Green Science Policy Institute, in un articolo appena pubblicato sulla rivista Environmental Science & Technology invitano alla cautela nell’utilizzo di questi prodotti: alcuni di questi possono avere effetti collaterali sulla salute anche gravi come dermatiti, asma e infertilita’. In una revisione critica, i ricercatori descrivono in particolare i composti di ammonio quaternario (QAC) molto diffusi in diversi prodotti.

“La nostra revisione scientifica suggerisce che la disinfezione con queste sostanze chimiche in molti casi e’ inutile o addirittura dannosa. Raccomandiamo una pulizia regolare con acqua e sapone e la disinfezione solo se necessario con prodotti piu’ sicuri”, ha affermato Courtney Carignan, coautrice e assistente professore presso la Michigan State University. I ricercatori avvertono che diversi studi sull’uomo hanno trovato associazioni tra QAC e asma, dermatite e infiammazioni. Gli studi sugli animali da laboratorio sollevano anche preoccupazioni sui potenziali collegamenti con infertilita’, difetti alla nascita e altro.

Inoltre, ci sono state prove risalenti gia’ agli anni Cinquanta che i QAC contribuiscono alla resistenza antimicrobica, rendendo alcune specie di batteri resistenti sia ai QAC stessi che agli antibiotici critici. I QAC sono sempre piu’ utilizzati in soluzioni disinfettanti, salviette, disinfettanti per le mani, spray e nebulizzatori e vengono incorporati anche in prodotti per la cura personale, tessuti, vernici, strumenti medici e altro ancora.

Presenza di sostanze chimiche

Dalla pandemia, i livelli di queste sostanze chimiche nell’ambiente e nei nostri corpi sono aumentati. Uno dei QAC piu’ comuni e’ il cloruro di benzalconio, ma altri possono essere identificati sulle etichette degli ingredienti con nomi che terminano con “cloruro di ammonio” o simili. I ricercatori avvertono che molti QAC non sono regolamentati, ne’ sono stati sottoposti a test completi per i rischi per la salute.

Per questi motivi, gli esperti raccomandano di limitare l’uso di prodotti disinfettati solo in casi strettamente necessari. Ad esempio, nella maggior parte dei casi, la disinfezione con QAC spesso non ha alcun vantaggio rispetto alla pulizia con semplice acqua e sapone, dicono i ricercatori. Inoltre, gli scienziati chiedono una divulgazione completa dei QAC in tutti i prodotti e il monitoraggio attento dei loro livelli nelle persone e nell’ambiente.