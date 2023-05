Covid, Ryan (Oms): “impossibile eliminare totalmente il virus”

MeteoWeb

È impossibile eliminare totalmente il Covid-19 perché le sue vie di trasmissione dagli animali all’uomo complicano la situazione, ma siamo in grado di affrontarne le conseguenze e le possibili emergenze sanitarie. Lo ha dichiarato il Direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Dottor Michael Ryan. “No. Non credo. Ci sono criteri molto specifici quando si può eliminare o sradicare un virus…Quello che vediamo qui è un virus che si è evoluto rapidamente, può passare dall’uomo agli animali e dagli animali all’uomo, quindi può nascondersi in spazi diversi, non solo negli esseri umani. In questo caso è molto difficile parlare di sradicamento o eliminazione”, ha detto Ryan durante una sessione di domande e risposte.

Ryan ha inoltre affermato che è possibile eliminare “la minaccia alla salute pubblica provocata dal virus” attraverso la vaccinazione e le cure, aggiungendo che “possiamo mettere fine all’emergenza, ma non possiamo mettere fine al virus”. “Quindi, possiamo eliminare il virus? Penso che la risposta sia: molto improbabile, se non impossibile”, ha osservato.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha affermato ieri che l’organizzazione non considera più il Covid come un’emergenza sanitaria globale, sottolineando che l’infezione rappresenta ancora una minaccia per la salute della popolazione umana.