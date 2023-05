Il Frosinone torna in serie A nella tempesta: vittoria decisiva sulla Reggina sotto il diluvio

MeteoWeb

In una serata dalle condizioni meteo proibitive, il Frosinone batte la Reggina 3-1 sotto il diluvio e conquista la sua terza promozione in serie A dopo quelle di 2015 e 2018. La partita si è giocata sotto una pioggia incessante e con una temperatura di +13°C. Solo oggi a Frosinone sono caduti ben 46mm di pioggia, ma nei dintorni spiccano i 49mm di Ferentino, i 52mm di Sezze, 64mm a Priverno, 67mm a Borgo San Michele (Latina), dopo che già ieri tutta l’area era stata interessata da forti piogge che insisteranno anche domani.

Il maltempo non ha fermato la festa dei tifosi ciociari letteralmente impazziti per lo storico traguardo centrato dalla squadra allenata da Fabio Grosso. Adesso l’obiettivo è quello di raggiungere per la prima volta la salvezza nella massima serie, dopo che le prime due esperienze si sono concluse con un’immediata retrocessione. Di certo c’è che l’anno prossimo la serie A sarà sempre più a trazione centro/meridionale, con il Napoli campione d’Italia in carica e la presenza di Salernitana, Lecce, Frosinone appunto, e anche la probabile promozione di una tra Bari e Cagliari dalla serie B, oltre che ovviamente Roma e Lazio.

