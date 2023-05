Giornata mondiale della croce rossa, oggi 8 Maggio: ecco come e perché diventare volontari

MeteoWeb

Ogni anno, l’8 maggio si festeggia la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La giornata si celebra in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, umanista, imprenditore e filantropo svizzero, Premio Nobel per la pace nel 1901. Come tutti gli anni, la Croce Rossa Italiana ha organizzato sia a livello nazionale, sia attraverso i suoi Comitati territoriali in tutta Italia, iniziative, eventi e appuntamenti, oltre a una campagna di comunicazione dell’agenzia WLA, per festeggiare con tutti i volontari in una intera settimana dedicata all’Associazione, dall’8 al 14 maggio.

Quest’anno la ricorrenza arriva dopo un anno di grande impegno e abnegazione dopo l’emergenza sanitaria, il conflitto in Ucraina ancora in corso e il terremoto in Turchia e Siria, come ha ricordato Rosario Valastro, Presidente della CRI in una lettera inviata ai Volontari. La campagna di comunicazione “E poi ci siamo incontrati” è stata pensata per ricordare il momento in cui quando qualcuno è in grande difficoltà la Croce Rossa Italiana arriva e insieme “una soluzione si trova”. La campagna di comunicazione istituzionale per il 2023 vuole celebrare quella scintilla che è in grado di ravvivare la speranza. Nell’impegno della Croce rossa sono coinvolti oltre 150mila i Volontari che si dedicano quotidianamente ad attività e progetti a sostegno di persone e comunità.

Le iniziative per la Giornata mondiale della Croce Rossa

La bandiera della Croce Rossa sarà esposta anche su iniziativa dell’ANCI, fuori dai palazzi comunali e di altre istituzioni così come saranno illuminati di rosso alcuni monumenti delle città la sera tra l’8 e il 9 maggio. Palazzo Chigi si illuminerà di rosso.

La Croce Rossa ha tra i suoi vari obiettivi migliorare la salute della comunità e quello di prevenire e alleviare la sofferenza umana, promuovendo la dignità della persona in senso lato. I volontari offrono il loro sostegno alle comunità e alle persone in stato di vulnerabilità in modo concreto ed efficace e utilizzano un approccio incentrato sulla cura della persona, l’educazione e la prevenzione.

Come diventare volontario

Vuoi diventare volontario della Croce Rossa? Puoi recarti nella sede più vicina, o telefonare alla sede della tua città, o compilare un form online. Sostenere la Croce Rossa Italiana vuol dire contribuire a una macchina umanitaria della più grande Organizzazione onlus del Mondo.

Puoi diventare volontario temporaneo: in situazione di emergenza, opera con l’associazione alle situazioni di urgenza e imprevedibilità e in un periodo limitato. Inoltre c’è il volontario d’impresa: con il duplice obiettivo di avvicinare il mondo del profit a quello del non profit e sviluppare progetti e programmi di CSR (Corporate Social Responsability). La Croce Rossa Italiana offre la possibilità alle aziende di sostenere iniziative a favore delle persone in stato di vulnerabilità. Infine, la Croce Rossa investe sul Servizio Civile Universale offrendo ai giovani opportunità di crescita personale e professionale.