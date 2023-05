Incendio in distilleria a Faenza: vigili del fuoco ancora al lavoro | VIDEO

MeteoWeb

Dopo la notte di lavoro, prosegue l’intervento di 40 vigili del fuoco per l’incendio che ieri aveva coinvolto una grossa distilleria, l’azienda vitivinicola Caviro Extra, a Faenza. Incendio sotto controllo, continuano le operazioni di raffreddamento delle strutture interessate dalle fiamme. Importante l’attività dei droni che, dotati di termocamera, hanno guidato dall’alto le squadre nel direzionare i getti d’acqua nei punti più caldi e nel monitorare le temperature dei silos, contenenti alcol etilico, non coinvolti direttamente dalle fiamme.

Sembra scongiurata la diffusione di inquinanti nell’ambiente. Le indagini ora si concentrano sulle cause: secondo una prima ipotesi una scintilla durante alcuni lavori di manutenzione potrebbe aver provocato l’incendio in uno dei capannoni che poi si sarebbe propagato alle maxi-cisterne che contenevano 200mila litri ognuna di alcol etilico. I danni sono in via di quantificazione ma sono già stati indicati come ingenti.

In totale i vigili del fuoco sono intervenuti con circa 70 uomini, provenienti dai comandi di Ravenna Forlì, Bologna, Rimini, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Rovigo e Verona. Per domare le fiamme sono stati utilizzate 8 autopompe, 7 autobotti, 3 cisterne kilolitriche, 5 carri schiuma, 2 automezzi aeroportuali (da Forlì e Bologna) 3 carri aria, 3 autoscale, 1 carro fari, 1 unità Sapr (drone), 1 unità comando e 1 elicottero del reparto volo di Bologna.