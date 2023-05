Incoronazione di Re Carlo III, la Famiglia Reale sul balcone: è festa a Londra nonostante il maltempo

MeteoWeb

Il maltempo non è riuscito a rovinare l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla a Londra oggi, suggellata con il saluto della Famiglia Reale dal balcone di Buckingham Palace. I sovrani sono usciti per salutare migliaia e migliaia di persone assiepatesi di fronte al palazzo e lungo il Mall nonostante una pioggia che è andata crescendo d’intensità nel corso della giornata. Insieme al Re e alla Regina, sul balcone vi era i principi di Galles, William e Kate, i loro figli e gli altri membri di casa Windsor attivi. Assente invece, come previsto, il principe ribelle Harry, fratello minore di William.

I reali indossavano tutti ancora i paramenti della cerimonia, con Carlo e Camilla protagonisti assoluti, isolati al centro della scena con le corone in testa. I due, apparsi piuttosto riservati e forse un po’ stanchi, si sono scambiati un sorriso e qualche parola al passaggio della pattuglia acrobatica, che ha colorato il cielo con il bianco, il rosso e il blu dell’Union Jack, mentre dalla folla salivano grida di entusiasmo prima dell’ennesimo canto dell’inno, God Save the King. La coppia reale si è affacciata dapprima da sola, poi è stata raggiunta dal resto dei familiari attivi in ruoli di rappresentanza dinastica, i quali si sono collocati ai loro lati a una certa distanza. Da una parte William e Kate, con i due figli minori, Charlotte e Louis, dall’altra il figlio maggiore George in divisa rossa assieme agli altri paggi con cui ha condiviso il compito di reggere le code dei mantelli durante la liturgia dell’incoronazione nell’abbazia di Westminster.

Presenti pure due dei tre fratelli del re, Edoardo e Anna con le rispettive famiglie (ma non Andrea, escluso da ogni ruolo ufficiale dopo il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein negli USA). Nonché i duchi di Gloucester, eredi di un ramo di cugini della defunta Regina Elisabetta. Carlo III ha indugiato qualche secondo più degli altri prima di rientrare, avvicinandosi alla balaustra per guardare in basso verso la gente presente e rivolgere un sorriso finalmente più rilassato, accompagnato da cenni ripetuti di saluto in risposta alle ovazioni.

Sorvolo aerei militari ridotto per maltempo

Il maltempo ha però limitato l’attività degli aerei militari per celebrare l’incoronazione: il sorvolo della Royal Air Force è stato limitato ad alcuni elicotteri e alla pattuglia acrobatiche delle Red Arrows. Il sorvolo, durato due minuti e 30 secondi, originariamente doveva comprendere 60 velivoli e durare sei muniti. Vi dovevano partecipare anche alcuni iconici aerei della Seconda Guerra Mondiale, fra cui un bombardiere Lancaster, un Hurricane e uno Spitfire. Già da ieri tuttavia, di fronte a previsioni meteo non ottimali, era stato spiegato che il sorvolo avrebbe potuto essere ridotto.

Folla in festa per l’incoronazione

La folla assiepata lungo il Mall di Londra ha acclamato l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla all’abbazia di Westminster con applausi e cori di ‘God Save the King’. Intanto a Tower Bridge, come in altre località del Regno Unito, risuonavano le salve di cannone per celebrare il momento storico. Le vie centrali della capitale sono dominate dai colori rosso, bianco e blu della Union Jack: tantissimi i sudditi festanti che sventolano bandiere e indossano ogni tipo di vestito, dalle t-shirt agli impermeabili oltre ai tanti gadget, coi colori nazionali, perfino dipinti sulla faccia. Fra loro Dave Giddings, venuto dalla Scozia con sua moglie e suo figlio per l’occasione: “dovevamo esserci, è una cosa importante per il futuro“, ha detto il 41enne, sfoggiando una finta corona d’oro e occhiali da sole con l’immancabile Union Jack.

Gli acquazzoni di ieri non sono riusciti a smorzare gli animi e nonostante le previsioni di maltempo per tutta la giornata di oggi, molti parlano della “bella atmosfera”. Come Caryl Hall, 55 anni, avvolta in una bandiera con una corona di plastica in testa, secondo cui questo è un momento “di amicizia, felice e patriottico”.