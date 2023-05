Carlo, il “re attivista” per il clima

MeteoWeb

Re Carlo III vuole proteggere il pianeta per le generazioni future, una passione che ha messo in luce durante i 6 decenni trascorsi come principe. Ora è chiaro ciò che desidera realizzare durante il suo periodo come monarca. Carlo è salito al trono dopo essere stato il principe di Galles più longevo nella storia britannica. Nel corso degli anni ha messo in guardia contro i processi distruttivi che stanno danneggiando il pianeta mentre implementa pratiche sostenibili e organiche nelle sue residenze.

Gli sforzi di Re Carlo hanno incluso anche la promozione di iniziative per coinvolgere le aziende in azioni sostenibili e, cosa più importante, concentrandosi sul tentativo di trovare soluzioni che funzionino: ha usato la sua posizione per aumentare la consapevolezza, non solo nel Regno Unito ma in tutto il mondo, e ciò da molto tempo, prima di molti politici, ha capito l’importanza della questione.

Ecco perché Carlo III sarà conosciuto come il primo “re del clima” del Regno Unito.

Una lunga storia di attivismo ambientale

Re Carlo III ha iniziato il suo attivismo ambientale molto prima che parole come “sostenibile“, “biologico” e “nutrito con erba” diventassero di moda. In effetti, gran parte del pubblico britannico ha visto la sua passione per l’ambiente come una “stranezza” quando è iniziata. Una delle curiosità più interessanti sulla storia dell’impegno di Re Carlo sulle questioni ambientali è la spinta che ha dato alla gestione dei paesaggi e al ruolo che il terreno ha nell’assorbire il carbonio, così come il ruolo svolto dall’architettura.

I giardini di Charles a Highgrove House, la tenuta nel Gloucestershire che ha acquistato nel 1980, sono un ottimo esempio del suo impegno per la sostenibilità. I terreni dispongono di giardini curati organicamente, tra cui un orto, un giardino formale e un giardino spontaneo: quest’ultimo funge da habitat sostenibile per uccelli e fauna selvatica. Sono stati installati anche pannelli solari e i rifiuti della casa vengono gestiti attraverso un sistema fognario naturale.

Con queste piccole ma grandi azioni, il Re ha spostato l’attenzione sulla sostenibilità, dalle criticità delle sole emissioni industriali all’importanza del paesaggio e dell’ambiente a misura di singolo.

Nel 1989, Re Carlo ha scritto il libro “A Vision of Britain“, in cui sosteneva che i metodi tradizionali di architettura ed estetica usati in passato in Gran Bretagna dovrebbero essere usati di più in futuro. Quella visione ha portato a una comunità pianificata sperimentale di 3.500 persone nel Dorset, una contea sulla costa sud-occidentale dell’Inghilterra, che ha implementato approcci e tecniche tradizionali perfezionati nel corso di migliaia di anni nel Regno Unito. La comunità, chiamata Poundbury, utilizza generalmente i principi di sviluppo del New Urbanism, che enfatizza la pedonabilità nelle città. Metodi di trasporto sostenibili, come camminare, andare in bicicletta e con i mezzi pubblici, sono fondamentali per incorporare uno stile di vita sostenibile.

L’impegno di Carlo per mitigare il cambiamento climatico è stato evidente anche negli ultimi anni e mesi. In particolare, è stato particolarmente esplicito riguardo alla crisi climatica negli ultimi 5 anni. Nel giugno 2021, prima dell’inizio del vertice del G7 in Cornovaglia, Carlo ha esortato le imprese ad affrontare l’emergenza climatica insieme al governo, aggiungendo che sbloccare liquidità all’interno del settore privato era la chiave per vincere la battaglia contro il riscaldamento globale e la perdita di biodiversità.

Carlo ha lasciato il segno anche alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 tenutasi a Glasgow, in Scozia, a ottobre. Settimane prima dell’inizio della conferenza, Carlo aveva implorato i leader mondiali di fare di più che “solo parlare” al vertice sul clima, che è stato annunciato dagli ambientalisti come una delle ultime possibilità per cambiare la traiettoria del riscaldamento globale. Da Prince George’s Wood, un arboreto che ha creato nei giardini della sua casa nella tenuta di Balmoral nell’Aberdeenshire, l’allora Principe di Galles aveva affermato che ci è voluto “troppo tempo” perché il mondo rendesse la crisi climatica una priorità, aggiungendo che seguendo il suo esempio, cioè rinunciare a carne e pesce 2 giorni a settimana e ai latticini un giorno a settimana, potrebbe “ridurre molta pressione” sull’impronta di carbonio collettiva.

La Prince of Wales Foundation e altre entità e associazioni di beneficenza con cui Carlo è stato coinvolto sono state profondamente impegnate, in particolare, nel raggiungere la comunità imprenditoriale nel settore privato e incoraggiarla a intensificare il suo coinvolgimento.

Carlo ha anche partecipato a una serie di eventi alla COP26, così come la regina Elisabetta II e il principe William e sua moglie, Catherine, a quel tempo duca e duchessa di Cambridge.

La passione di Charles si è estesa anche oltre l’atmosfera terrestre. A luglio ha chiesto una “Astro Carta” per stabilire un’esplorazione spaziale sostenibile, collaborando con il Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) del Regno Unito per ridurre le emissioni per le missioni future. Nello stesso mese, ha nuovamente sollecitato un’azione per il clima mentre l’Europa sperimentava ondate di caldo record, in cui ha descritto le temperature come “allarmanti“.

L’eredità della famiglia reale

Carlo ha ereditato la sua passione per la conservazione dai suoi genitori e ora l’ha trasmessa a suo figlio ed erede, il principe William, il nuovo principe di Galles. Una delle caratteristiche più note della regina Elisabetta II era il suo amore per cani e cavalli, e suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, era una voce molto forte a sostegno della fauna selvatica, servendo anche come mecenate del World Wildlife Fund per gran parte del suo tempo come reale lavoratore. Negli anni ’50, Carlo e la principessa Anna sono stati fotografati mentre incontravano il famoso biologo e storico naturale David Attenborough, e Carlo ha mantenuto i rapporti con l’esperto.

L’idea di essere attenti all’ambiente è un tratto molto britannico: l’ex primo ministro Margaret Thatcher è stato il primo grande leader mondiale a parlare di cambiamento climatico alle Nazioni Unite nel 1989. Sebbene anche la regina fosse interessata a questi problemi, Carlo è un antesignano dell’ambientalismo, impegnandosi concretamente, proviene da una famiglia che ha fatto sentire la propria voce sulla questione, e le opinioni in merito sono molto condivise dalla società in generale nel Regno Unito.

Quando il Regno Unito ha ospitato la COP26, la regina ha esortato i leader mondiali presenti al vertice a “superare la politica del momento” per trovare soluzioni per mitigare il cambiamento climatico.

Carlo sembra aver trasmesso il suo entusiasmo per l’ambiente al principe William. In qualità di nuovo Principe di Galles, William è attualmente a capo dell’Earthshot Prize, che mira a promuovere metodi di grande impatto per le sfide ambientali più urgenti del mondo, ed è attualmente ambasciatore di WildAid per squali, rinoceronti ed elefanti, profondamente impegnato per proteggere le specie dall’estinzione.

Il futuro impegno del Re

In qualità di Principe di Galles, a Carlo è stato permesso di essere più esplicito riguardo alla sua passione per la protezione dell’ambiente. Ora che è Re, potrebbe essere richiesto un “freno” al suo entusiasmo, dovendo stare più attento a ciò che dice in pubblico. Inoltre, c’è la possibilità che i suggerimenti e le spinte del Re a fare di più per l’ambiente non siano fruttuosi: la sua posizione, infatti non ha un enorme impatto sull’economia.

La tendenza dell’istituzione a fare un passo indietro e rimanere in silenzio potrebbe essere rafforzata per Carlo, che è salito al trono come monarca meno popolare di sua madre. Tuttavia, potrà rivolgersi ai principali attori che possono fare la differenza, come leader aziendali e alti membri del governo, come il primo ministro Liz Truss, con la quale condurrà udienze settimanali. Come monarca potrà porre domande sulla politica del governo, formulare raccomandazioni, ma sarà molto diverso dal tipo di ruolo pubblico che ha avuto nelle sue fondazioni. E’ possibile inoltre che continui a lanciare messaggi a sostegno dell’ambientalismo nel suo discorso natalizio televisivo annuale.