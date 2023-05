Oggi l’incoronazione di Re Carlo III: quando e dove sarà, tutte le fasi della cerimonia

MeteoWeb

Gli occhi del mondo puntati su re Carlo III, oggi, 6 maggio, in occasione dell’incoronazione, 8 mesi dopo l’ascesa al trono a seguito della morte della regina Elisabetta, lo scorso 8 settembre. La cerimonia solenne verrà celebrata nell’abbazia di Westminster a Londra dall’arcivescovo di Canterbury: sarà più breve e meno sontuosa della celebrazione di 3 ore con cui Elisabetta II si è insediata nel 1953, in linea con i piani del nuovo monarca. Il nome in codice dei piani per l’incoronazione è “Operazione Golden Orb“, con festeggiamenti previsti per l’intero fine settimana.

Quando e dove sarà la cerimonia di incoronazione del re Carlo III

La cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla si terrà oggi alle 11 ora locale, le 12 in Italia, all’abbazia di Westminster. La coppia reale arriverà con la “King’s Procession” da Buckingham Palace, un percorso di circa 7 km al via alle 10:30 locali, le 11:30 in Italia, a bordo della carrozza Diamond Jubilee State Coach, un mezzo modernizzato con dettagli come aria condizionata e finestrini elettrici. La durata prevista della cerimonia è di un’ora circa.

La carrozza

La Diamond Jubilee State Coach, 3 tonnellate, è stata costruita nel 2012 in Australia in occasione dei 60 anni di regno della regina Elisabetta II ed è stata ammodernata. La scelta costituisce una rottura rispetto alla tradizione, che sarebbe stata quella di utilizzare la Gold State Coach, più antica e scomoda. Un’altra rottura con la tradizione riguarda l’uniforme indossata dal Carlo, militare anziché i tradizionali calzoni e calze di seta indossati dai re prima di lui.

La cerimonia

Carlo è automaticamente diventato re al momento della morte di Elisabetta II. La cerimonia religiosa, simbolica, formalizza il ruolo del monarca come capo della Chiesa d’Inghilterra e contrassegna il trasferimento di titoli e poteri. Le fasi della cerimonia sono: riconoscimento, giuramento, unzione, investitura, intronizzazione e omaggio.

Carlo siederà sulla “sedia dell’incoronazione”, o “sedia di Edoardo”. Ad un certo punto i presenti grideranno “God Save the King” e le trombe risuoneranno. Successivamente il sovrano giurerà di sostenere la legge e la Chiesa d’Inghilterra. Poi seguirà l’unzione: il re toglierà la veste cerimoniale, protetto alla vista da un drappo dorato, e l’arcivescovo di Canterbury ungerà le mani, il petto e la testa del re con un olio sacro contenente ambra grigia, fiori d’arancio, rose, gelsomino e cannella. L’olio usato per Carlo non conterrà ingredienti di origine animale, è stato sottolineato. A quel punto scatterà l’investitura vera e propria: al sovrano verranno consegnati alcuni oggetti, tra cui il globo reale, che rappresenta l’autorità religiosa e morale, lo scettro, che rappresenta il potere, e lo scettro del sovrano, un’asta d’oro sormontata da una colomba, simbolo di giustizia e misericordia. L’arcivescovo posizionerà poi la corona di Sant’Edoardo sul capo del re. L’intronizzazione avviene quando il re lascia la sedia dell’incoronazione e si avvicina al trono: i pari si inginocchiano per rendergli omaggio.

Le corone

La corona di Sant’Edoardo, con cui il re verrà incoronato, è di oro massiccio e risale al XVII secolo: è molto pesante e viene usata soltanto nel momento dell’incoronazione. La Corona di Stato imperiale verrà indossata dal re verso la fine della cerimonia di incoronazione e anche quando apparirà sul balcone di Buckingham Palace. La regina consorte sarà invece incoronata con la Corona della Regina Maria.

I festeggiamenti

Domenica 7 maggio si terranno feste di strada e pranzi comunitari, anche il premier ne ospiterà uno a Downing Street. Ci sarà anche un concerto nel parco del Castello di Windsor con diverse star, tra cui Andrea Bocelli, Lionel Richie e i Take That. Lunedì 8 maggio sarà una giornata festiva.