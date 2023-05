Maltempo: a Bologna esonda ancora il Ravone, colata di fango ed evacuazioni a Monterenzio | VIDEO

MeteoWeb

Nuova esondazione per il torrente Ravone a Bologna, in via Saffi. Il corso d’acqua sotterraneo è al centro delle polemiche in questi giorni e questa mattina anche il sindaco Matteo Lepore ha fatto un sopralluogo. L’acqua è uscita da sotto il negozio già finito al centro di un’ordinanza del Comune. Al momento la strada è stata chiusa in una corsia. Le scuole resteranno chiuse anche domani a Bologna.

Alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Monterenzio, nel Bolognese, per una colata di fango che ha interessato un complesso di abitazioni. Lo comunicano gli stessi pompieri, che hanno anche spiegato che le squadre hanno effettuato una evacuazione di 10 persone e che non ci sono feriti. Sul posto si trovano la Polizia Locale e gli operatori del 118. Inoltre, secondo quanto pubblicato dall’amministrazione comunale sul proprio sito, in località “Mulino” a Savazza, il fiume Idice è fuoriuscito provocando un parziale allagamento della via Idice ed è stata allagata anche via Portola. I Vigili del Fuoco hanno evacuato, in via precauzionale, 12 famiglie della via Idice, ospitate temporaneamente nella casa di riposo “Villa Glory”.

A causa delle forti piogge delle ultime ore sono inoltre numerosi i danni e i disagi sulle strade provinciali nel Bolognese. Da stamattina è chiusa la SP 7 “Valle dell’Idice” al km 19+000 in località Monterenzio ed è stata chiusa da poco anche la SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola. Rimangono chiuse a causa delle piogge di inizio maggio anche la SP 34 “Gesso” chiusa al km 9+500 nel comune di Fontanelice SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno. Chiuse anche la Fondovalle Savena e la SP 325 per eventi precedenti. Criticità in corso con limitazioni locali e temporanee alla circolazione anche sulle strade provinciali SP 27 “Valle del Samoggia” al km 23+000 località Savigno SP 36 “Val di Zena” in vari tratti SP 610 “Montanara” in vari tratti.

