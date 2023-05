Maltempo, allarme a Bologna: esondato il Ravone, “salite ai piani alti”

MeteoWeb

Il ciclone Afro-Mediterraneo ha travolto e flagellato l’Emilia-Romagna: alluvioni ed esondazioni stanno assediando la regione senza tregua e respiro. Drammatico il bilancio, con 2 vittime e una donna dispersa. Situazione critica anche a Bologna: “Salire al primo piano in via Montenero, via del Chiu’, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione. Non recarsi nelle cantine e nei negozi“, si legge nel messaggio d’allarme diffuso dall’Amministrazione comunale pochi minuti fa. Il Comune ha disposto la chiusura di via Saffi “per esondazione rilevante del torrente Ravone“, invitando a “limitare al massimo gli spostamenti in città e nell’area metropolitana“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: