Maltempo, tragedia sfiorata in Calabria: crolla ponte nel Cosentino | VIDEO

Allagamenti, frane e persino un ponte crollato. Anche in Calabria si fanno sentire gli effetti del forte maltempo che sta colpendo l’Italia, dopo la disastrosa alluvione in Emilia Romagna. La pioggia più intensa si è abbattuta sul settore settentrionale della regione, tra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Sulla SS177, la strada che collega Longobucco (Cosenza) con la costa ionica, si è sfiorata la tragedia, con il crollo di un ponte. Fortunatamente il viadotto era stato chiuso una mezz’ora prima a causa di un primo segno di cedimento: non si registrano, dunque, danni a persone.

Secondo una prima ricostruzione, il crollo potrebbe essere stato provocato dai continui smottamenti causati dai detriti trasportati dalla piena del fiume Tronto, che sono andati a impattare sui piloni del viadotto.

Sempre a Longobucco, si è verificata una frana dovuta al forte maltempo.

