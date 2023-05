Maltempo, il ciclone Afro-Mediterraneo flagella l’Italia: Romagna già in ginocchio, è allarme per stasera

MeteoWeb

Il ciclone Afro-Mediterraneo in risalita sull’Italia sta provocando piogge alluvionali tra Marche e Romagna, dove soltanto nelle ultime ore sono caduti 132mm di pioggia a Sant’Agata Feltria, 104mm a Gabicce, 95mm a San Giovanni in Marignano, 90mm a Riccione, 84mm a Cattolica, 78mm a Monteleone, 73mm a Villa Verrucchio, 69mm a San Costanzo, 63mm a Rimini, Roncofreddo e Tornazzano, 61mm a Pesaro, 58mm a Polverigi, 51mm a Forlì. La situazione è critica in molte località, con i fiumi già in piena e a rischio di imminente esondazione. Purtroppo continuerà a diluviare per tutto il giorno e anche nelle prime ore di domani, mercoledì 17 maggio, ed è alto il rischio di pesanti alluvioni soprattutto nella pianura romagnola quando arriverà l’onda di piena dei corsi d’acqua.

Le scuole sono chiuse, le autorità hanno invitato i cittadini a limitare ogni spostamento, centinaia di persone sono già state evacuate ed è grande l’attenzione lungo gli argini di fiumi e torrenti. Oltre alla forte pioggia, fa anche decisamente freddo con temperature di +11/+12°C in pieno giorno su coste e pianure. Il maltempo non è limitato all’Emilia Romagna e alle Marche, ma sta interessando gran parte del Paese come possiamo vedere dalle immagini satellitari:

