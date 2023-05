Maltempo, situazione drammatica per l’esondazione del Sillaro: evacuazioni in elicottero | FOTO

MeteoWeb

Situazione drammatica per il maltempo in Emilia Romagna, flagellata da piogge torrenziali. Il fiume Sillaro ha rotto gli argini, esondando nei campi confinanti tra Massa Lombarda e Conselice, al confine tra le province di Ravenna e Bologna. Al lavoro ci sono le squadre dei Vigili del Fuoco di Ravenna che stanno portando soccorso alla popolazione della zona con l’utilizzo di gommoni con personale specializzato nel soccorso acquatico e con l’intervento dell’elicottero Drago del reparto volo di Bologna, come dimostrano le foto a corredo dell’articolo.

In seguito alla rottura dell’argine del Sillaro, verranno evacuate le famiglie che abitano in un raggio di tre chilometri, ha spiegato il sindaco di Massa Lombarda, Daniele Bassi, rimasto sul posto per circa quattro ore per coadiuvare le operazioni di soccorso. Il provvedimento, secondo il primo cittadino massese, interesserà circa 30-35 famiglie perlopiù concentrate in territorio imolese e in parte in quello di Conselice (Ravenna) e marginalmente anche Massa Lombarda. Il fronte della fuoriuscita, manifestatasi attorno alle 13:30, è di una quindicina di metri: ipotesi formulata a caldo dal sindaco, è che la rottura possa essere legata a tane di animali come nutrie, istrici o volpi.

Il sindaco di Conselice (Ravenna) Paula Pula, attraverso una comunicazione urgente ai suoi concittadini, ha invitato tutti a non recarsi in direzione della frazione di Spazzate Sassatelli. I residenti nelle vie di Conselice e comuni limitrofi – via Cardinala e Montalbotto – “devono evacuare e lasciare le abitazioni”. Per questo gli agenti della Polizia locale stanno avvisando tutti. Inoltre sarà allestito un punto di accoglienza per la notte al palazzetto dello sport in via di Vittorio 7.

Alluvione in Emilia Romagna, la situazione tra tra Massa Lombarda e Conselice

La rottura dell'argine del fiume Sillaro a Spazzate Sassatelli fra Imola e Massa Lombarda

Maltempo Emilia Romagna, il torrente Tiepido in piena nel modenese

La situazione nel resto del Ravennate

In merito al resto del territorio ravennate, il livello del Lamone sta continuando a crescere nel Faentino e a Ravenna e dovrebbe raggiungere il picco domani, ma per ora non desta particolari preoccupazioni. La situazione del Montone appare migliore. Risulta invece più critica la situazione nella Romagna Faentina e nella Bassa Romagna, dove si è dovuto procedere anche ad alcune evacuazioni. Nel territorio casolano, le piogge hanno portato al movimento franoso di alcune parti di terreno creando per ora solo disagi alla circolazione. Sempre in provincia di Ravenna, a Lugo, territorio per il quale la Protezione Civile ha diramato l’allerta per criticità idraulica rossa, il Comune ha disposto la chiusura in via precauzionale di un tratto di circa 1,3 chilometri di via Sottofiume, tra la strada provinciale 17 e via Lombardina, a ridosso del fiume Santerno.

