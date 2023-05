Maltempo, i fiumi fanno paura in Emilia Romagna: a San Lazzaro scatta il piano di evacuazione, Modena chiude i ponti

MeteoWeb

I livelli del torrente Savena cominciano a far paura a seguito delle piogge torrenziali che stanno colpendo l’Emilia Romagna. Al punto che il Comune di San Lazzaro, alle porte di Bologna, ha deciso di adottare il piano di evacuazione. “Attualmente – afferma il sindaco Isabella Conti – in considerazione dei livelli idrometrici dei fiumi sul nostro territorio e delle previsioni meteo che indicano piogge ininterrotte fino alla giornata di domani, non possiamo escludere che possano effettivamente verificarsi allagamenti ed esondazioni dei fiumi Savena, Idice e Zena”.

Per questo, afferma Conti, “per proteggere l’incolumità di tutti i cittadini, abbiamo deciso di eseguire il piano di evacuazione di cui il Comune si è dotato negli anni scorsi, per le abitazioni poste ai piani terra e seminterrati che si trovano nelle seguenti strade: via Benassi, dal ponte Savena al parco Aldo Moro intersezione via dei Gelsi; via Iussi, dal civico 170 al civico 182 e dal civico 145 al civico 167; via Andreoli, dal civico 12 all’intersezione con la via Fondè; via Tommasella; via Molino Grande; via Fondè, dall’intersezione con via Palazzetti all’intersezione con via Montebello”. Tutti i residenti in queste strade, dunque, fino alle 12 di domani dovranno “soggiornare ai piani superiori, ove vi sia la possibilità”, oppure “spostarsi a casa di parenti o amici per la notte, ove vi sia la disponibilità”. Nei casi in cui questo non sia possibile, i cittadini sono invitati a contattare la centrale operativa della Polizia locale “per essere indirizzati alle strutture ricettive del territorio”. Per le persone non autosufficienti o non in grado di spostarsi in maniera autonoma, saranno attivati “tutti i servizi necessari per effettuare spostamenti protetti in piena sicurezza”.

Del resto, sottolinea Conti, sulla base delle rilevazioni della stazione meteo di San Ruffillo, installata proprio accanto al Savena, dall’1 gennaio al 30 aprile scorsi “sono caduti 180 millimetri di acqua piovana. Da ieri ne sono precipitati 107 millimetri e ad arrivare a domani supereremo in 48 ore di pioggia le precipitazioni di quattro mesi – afferma il sindaco di San Lazzaro – questi sono gli effetti del cambiamento climatico che si ripercuotono sulla vita di tutti noi e ci mettono in pericolo. Da questa mattina all’alba siamo al lavoro insieme alla Polizia locale, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile e Guardie ecologiche volontarie per monitorare e prevenire situazioni di pericolo”.

Maltempo, piena del Panaro a Modena: chiuso il ponte Navicello vecchio

Le incessanti piogge che stanno colpendo l’Emilia Romagna stanno ingrossando i fiumi, determinando esondazioni e criticità. Più colpite le province di Bologna e Ravenna ma anche a Modena si registrano problemi. A causa della piena del fiume Panaro, infatti, è stato chiuso al transito, a scopo precauzionale, il ponte di Navicello vecchio lungo la diramazione della strada provinciale 255. Chiusi anche ponte Alto e ponte dell’Uccellino sul Secchia. A comunicarlo è la Provincia di Modena. Intanto, prosegue il monitoraggio sugli argini da parte di tecnici e volontari della Protezione Civile e quello tramite la rete di rilevamento collegata con la sala operativa del Centro unificato di Protezione Civile a Marzaglia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: