Maltempo, forti temporali nel Napoletano: disastrosi allagamenti a Marano | VIDEO

Forti temporali provenienti dal Tirreno stanno colpendo la provincia di Napoli, provocando nubifragi e allagamenti, mentre le temperature sono scese a +13-14°C, come fosse inverno. Si segnalano già 37mm di pioggia caduti a Marano, 33mm a Melito, 21mm al Bosco di Capodimonte, 17mm a Napoli Camaldoli, 13mm a Napoli (contrada Pisani). In particolare, si registrano tombini saltati e allagamenti nelle strade a Marano, con disagi alla circolazione. Si registrano anche allagamenti in case e negozi. Vigili urbani e personale dell’ufficio tecnico comunale sono già al lavoro: chiuse diverse arterie.

Per quanto intenso sia stato il nubifragio, è evidente che alla base di questi allagamenti, che in alcuni punti arrivano a metà dell’altezza delle auto, ci sia la mancata manutenzione di caditoie, tombini e fogne. Altri allagamenti si registrano nelle strade di Villaricca, Mugnano e Calvizzano.

Maltempo Campania, tombini saltati per il temporale a Marano

Tombini saltati e le strade si riempiono d'acqua a Marano

Altrove in Campania, la provincia con le piogge più intense finora è Salerno, con 41mm proprio nel capoluogo di provincia, 38mm a Cava de’ Tirreni, 18mm a Castiglione del Genovesi. Spiccano anche i 28mm di Faicchio, nel Beneventano, i 27mm di Baia e Latina e i 25mm di Carinola, entrambe in provincia di Caserta.

Maltempo Campania, le immagini delle strade allagate a Marano

Maltempo Campania, strade allagate a Marano

