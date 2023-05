Maltempo Sardegna, nubifragio a Carbonia: allagamenti e traffico in tilt | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo anche oggi la Sardegna, soprattutto nel settore nordoccidentale. Nel primo pomeriggio, un violento nubifragio si è abbattuto su Carbonia, nel Sulcis. L’acqua ha allagato strade, scantinati e i piani terra di abitazioni ed edifici, nonostante il comune avesse già ultimato la pulizia delle canalette. Molti i disagi per gli automobilisti, che all’improvviso si sono ritrovati con le strade sommerse e la visibilità ridotta al minimo. Una decina gli interventi dei Vigili del Fuoco in varie zone della città, in particolare in via Angioy, via della Stazione e Corso Iglesias.

Il sindaco Pietro Morittu ha attivato il Centro operativo comunale per un monitoraggio costante della situazione e ha deciso di annullare gli eventi pubblici in programma per oggi. Il peggio però è passato. “Attualmente ha smesso di piovere – conferma all’ANSA il primo cittadino – Secondo i dati in nostro possesso, in città sono caduti 64 millimetri d’acqua in 90 minuti, in media ne cadono 600 l’anno. E questo ha mandato in tilt le strade“. Segnaliamo anche 31mm a Barbusi, 20mm a Porto Pino e Samugheo Noedda.

Strade allagate dopo un nubifragio a Carbonia

